Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intrevedere cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Theresa May, pe 14 noiembrie, la Londra, la invitatia premierului britanic, au declarat vineri surse oficiale pentru AGERPRES. Potrivit surselor citate, intalnirea…

- Londra ar putea solicita o scurta extindere a perioadei de tranzitie post-Brexit pentru a facilita iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a anuntat luni premierul britanic Theresa May, citat de Reuters.''Exista unele circumstante limitate in care…

- Un tanar britanic aflat intr-o calatorie in jurul lumii cu bicicleta in incercarea de a stabili un record mondial a ramas fara pretiosul vehicul, care i-a fost furat in nordul Australiei, dupa ce a strabatut 20 de tari si 11.000 de kilometri, relateaza miercuri DPA. Marti, in cea de-a 103-a zi a tentativei…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut, luni, o intrevedere cu noul ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis…

- Un inotator a doborat recordul mondial pentru cea mai lunga deplasare inot in cea de-a 74-a zi de cand calatoreste pe apa in jurul tarmului Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, informeaza marti Press Association. Ross Edgley, in varsta de 32 de ani, nu a mai pus piciorul pe uscat de…