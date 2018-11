Un britanic a devenit prima persoană care a înotat în jurul Regatului Unit al Marii Britanii Trei sute de inotatori l-au insotit pe barbatul in varsta de 33 de ani in cea de-a 157-a zi a cursei sale, cu o lungime totala de 2.883 kilometri in jurul Marii Britanii, incheiata duminica in Margate din comitatul Kent, locul de unde a luat startul, la 1 iunie.



Dupa ce a parasit orasul din Kent in prima zi a lunii iunie, Edgley a inotat in sensul invers acelor de ceasornic si nu a mai pus piciorul pe uscat.



Inainte de a porni in aventura, britanicul a estimat ca va avea nevoie de circa o suta de zile.

Sursa articol si foto: rtv.net

