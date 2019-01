Stiri pe aceeasi tema

- Un muncitor in constructii din Marea Britanie, care colectiona bilete de loterie in masina lui, a descoperit ca a castigat 76 de milioane de lire sterline la loteria EuroMillions, la sase saptamani dupa extragere, informeaza vineri Press Association. Andrew Clark, in varsta de 51 de ani, care locuieste…

- Dan Middleton este un tanar in varsta de 27 de ani, care a renunțat la slujba pe care o avea la un hipermarket din Marea Britanie și a ajuns vedeta pe Youtube. Acum, acesta are o avere impresionanta. Dan Middleton este cel mai bine platit britanic de pe Youtube Dan Middleton a ajuns sa aiba caștiguri…

- O persoana din Marea Britanie a castigat premiul cel mare pus in joc la extragerea de vineri a loteriei EuroMillions, in valoare de 76,3 milioane de lire sterline. Posesorul biletului a devenit astfel mai bogat decat cunoscutul actor britanic Daniel Craig sau decat cantaretul Harry Styles, relateaza…

- Un singur jucator a ghicit toate cele cinci numere norocoase si cele doua numere speciale - Lucky Star -, castigand astfel marele premiu, care a crescut tot mai mult in valoare dupa reporturile succesive inregistrate de la inceputul lunii octombrie.Castigatorul va avea de acum inainte o…

- Un britanic a devenit mai bogat decat actori si cantaresti celebri din tara sa, dupa ce a castigat marele premiu la loteria EuroMilions. Barbatul a pus mana pe suma de 76,3 milioane de lire sterline si astfel are acum o avere mai mare decat actorul Daniel Craig si cantaretul Harry Styles, vedete de…

- Posesorul unui bilet vandut in Marea Britanie a castigat marele premiu (jackpot) pus in joc la extragerea de vineri a loteriei EuroMillions, in valoare de 76,3 milioane de lire sterline, si a devenit astfel mai bogat decat doua vedete britanice de prim rang, actorul Daniel Craig si cantaretul Harry…

- Cantareata Adele s-a mentinut in 2018 pe primul loc in topul celor mai bogati artisti din Marea Britanie cu varste de cel mult 30 de ani, informeaza PA. Artista britanica si-a sporit in acest an veniturile cu 15 milioane de lire sterline si a acumulat o avere totala de 147,5 milioane de…

- Compania care administreaza echipa de Formula 1 Mercedes, inregistrata in Marea Britanie, a facut public bilantul pentru anul 2017, in care Lewis Hamilton si echipa au castigat titlurile mondiale la piloti, respectiv constructori, informeaza motorsport.com potrivit news.ro. Echipa a cheltuit…