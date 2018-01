Un Brexit fara acord va duce la pierderea a 500.000 de locuri de munca in Regatul Unit

Stiri pe aceeasi tema

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord privind viitoarele relatii bilaterale risca sa genereze pierderea a 500.000 de locuri de munca pe teritoriul britanic si retragerea unor investitii in valoare de 50 de miliarde de lire (56 mln euro), avertizeaza primarul Londrei, Sadiq Khan.

- "Daca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana in martie 2019 fara un acord privind piata unica, uniunea vamala sau dispozitiile tranzitorii (...), aceasta ar putea conduce la pierderea a 482.000 de locuri de munca", a avertizat alesul laburist intr-un comunicat.Printre sectoarele analizate…

- Marea Britanie ar putea pierde aproape o jumatate de milion de locuri de munca pana in 2030 daca iese din Uniunea Europeana fara un acord, potrivit scenariului cel mai pesimist al unui studiu comandat de primarul proeuropean al Londrei Sadiq Khan si dezvaluit joi. "Daca Regatul Unit va parasi…

- Marea Britanie ar putea pierde aproape o jumatate de milion de locuri de munca pâna în 2030 daca iese din Uniunea Europeana fara un acord, potrivit scenariului cel mai pesimist al unui studiu comandat de primarul proeuropean al Londrei Sadiq Khan si dezvaluit joi, relateaza AFP. "Daca…

- Plecarea din UE fara incheierea unui deal pana in 2019 ar putea costa Marea Britanie aproape jumatate de milion de locuri de munca, se arata intr-un studiu condus de primarul Londrei, potrivit Bloomberg.

- Un purtator de cuvant al prim-ministrului Marii Britanii Theresa May, a declarat, joi, ca Guvernul de la Londra nu va organiza un nou referendum pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. Declaratiile purtatorului de cuvant al…

- Plecarea din UE fara incheierea unui deal pana in 2019 ar putea costa Marea Britanie aproape jumatate de milion de locuri de munca, se arata intr-un studiu condus de primarul Londrei, potrivit Bloomberg. Nesemnarea unui acord avantajos ar putea insemna pentru Marea Britanie si o reducere…

- Locuri de munca la o fabrica din Alba Iulia: – responsabil vanzari – responsabil personal/dezvoltare umana – responsabil producție Cerințe: studii medii/superioare, experiența medie (constituie un avantaj), program 8h/zi – mecanic – electrician Cerințe: studii de specialitate, experiența medie (constituie…

- Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in cel al transporturilor, potrivit unei analize Bestjobs, citata de Agerpres.

- Premierul britanic Theresa May a reafirmat ca doreste sa negocieze un acord privind Brexitul care sa functioneze pentru intregul Regat Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si a estimat ca nu este oportuna organizarea unui al doilea referendum privind independenta Scotiei, transmite luni Reuters.…

- Inceputul anului aduce puține locuri de munca teleormanenilor. 222 de locuri de munca sunt puse la dispoziție de angajatorii teleormaneni. In evidenta A.J.O.F.M Teleorman sunt inregistrate un numar de 222 locuri de munca, puse la dispozitie de catre 19 agenti economici, in domenii de activitate, precum:…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 551 locuri de munca vacante. Cele mai multe sunt in Spania – 164 locuri de munca, astfel: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, un montator st...

- Peste 550 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind in Spania, in agricultura, in Malta, unde se cauta soferi de autobuz, si in Germania, unde, de asemenea, sunt posturi libere pentru soferi, dar si salvamari.

- Peste 550 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind in Spania, in agricultura, in Malta, unde se cauta soferi de autobuz, si in Germania, unde, de asemenea, se cauta soferi, dar si salvamari, scrie NEWS.RO. Citeste si: Ministrul Educatiei pregateste…

- Doar 23 de intreprinzatori si-au primit pana acum banii in cadrul programului Start-Up Nation, din cei peste 8.000 de castigatori ai granturilor de pana la 200.000 de lei oferite de statul roman pentru proiectele lor de afaceri. Reprezentantii Ministerului pentru Mediul de Afaceri (MMACA)…

- Peste 16.300 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala, dar si in judetele Prahova, Arad si Timis, potrivit statisticilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ...

- Mai puțin de 100 de locuri de munca sunt vacante in județul Satu Mare, potrivit evidențelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Din statisticile instituției reiese ca in județ sunt vacante un numar de 77 de slujbe. Peste 16.300 de locuri de munca sunt vacante la nivel național,…

- Peste 16.4900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Arad, Prahova si Timis, in timp ce in Bacau, Suceava si Caras-Severin sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Citește…

- EURES Romania ofera 300 locuri de munca vacante in Portugalia pentru munca sezoniera in agricultura, la recoltarea zmeurei. Sunt solicitate persoane apte pentru munca la camp, avand avantaj persoanele cu experienta in agricultura si cele care cunosc una dintre limbile engleza, spaniola sau portugheza.

- Dupa un acord validat vineri de liderii europeni asupra primei faze a negocierilor legate de Brexit, Theresa May a considerat intr-un articol publicat de Sunday Telegraph ca "am aratat ca scepticii au gresit". Si "nimic nu ne va deraia din misiunea fundamentala" de a concretiza "vointa democratica…

- Unele locuri de munca vor disparea, dar automatizarea cu ajutorul roboților creeaza mai multe locuri de munca Din ce in ce mai mulți roboți vor colabora cu oamenii Industria romaneasca risca sa ramana in urma vecinilor din punct de vedere tehnologic Majoritatea studiilor referitoare la efectele automatizarii…

- Companiile pun la dispoziția celor care vor sa se angajeze 18.758 de locuri de munca, la nivel national, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, cele mai multe locuri de muncă vacante sunt în Bucureşti - 4.011, Arad…

- Incheierea unui compromis cu privire la Brexit a trezit ”un nou sentiment de optimism” in vederea continuarii negocierilor catre un acord comercial intre Londra si Bruxelles, apreciaza premierul britanic Theresa May, relateaza AFP, scrie news.ro.”Bineinteles, nimic nu este incheiat atat timp…

- Vanzarile de haine, incaltaminte si accesorii contrafacute in Uniunea Europeana sunt de aproape 10- din totalul vanzarilor din acest sector in UE, arata un studiu realizat de The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), agentia europeana pentru proprietatea intelectuala. Business-urile…

- Cele mai multe locuri de munca sunt in Spania, Portugalia si Germania, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate de ANOFM, in Spania sunt disponibile 815 locuri de munca pentru muncitor necalificat pentru cules capsuni, in Portugalia…

- Un numar de 26.830 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Sibiu, iar cele mai putine in Suceava, Vrancea si Bacau, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- Uniunea Europeana este gata sa ofere Marii Britanii 'cel mai ambițios' acord comercial dupa Brexit, însa doar daca Londra va respecta condițiile stricte indicate de UE, a declarat luni negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza AFP citata de Agerpres.…

- Negociatorul sef UE al Brexitului Michel Barnier a anuntat luni ca Uniunea Europeana este pregatita sa ofere Londrei ”cel mai ambtios” acord comercial dupa Brexit, cu conditia ca Regatul Unit sa respecte conditiile de divort, relateaza AFP, conform news.ro.”Daca reusim sa negociem o retragere…

- Veste excelenta pentru romanii care sunt in cautare unui loc de munca! Angajatorii au anunțat ca scot 1.927 de locuri de munca pentru toți cei care iși doresc sa caștige bani lucrand in strainatate.

- Prim-ministrul Pavel Filip a cerut conducerii Ministerului Economiei si Infrastructurii sa verifice, timp de o saptamâna, lista obiectivelor supuse privatizarii si sa identifice toti agentii economici care nu si-au îndeplinit obligatiunile contractuale, nu au facut investitii si nu au…

- Rusia a apreciat marti drept 'iresponsabile si fara fundament' acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la actiunile 'ostile' ale Moscovei, vazand in acestea necesitatea Londrei de a deturna atentia opiniei publice britanice spre un 'inamic extern' in contextul Brexitului, relateaza…

- Negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a afirmat ca UE se pregatește pentru posibilitatea de a nu se ajunge la nici un acord cu Londra, chiar daca acesta nu este scenariul favorabil, relateaza duminica AFP citata de Agerpres. ''Aceasta nu este opțiunea…

- Aproximativ 300 de locuri de munca sunt disponibile in aceasta saptamana pentru teleormaneni. Angajatorii cauta oameni in domeniul industrial, economic-administrativ, agricol, alimentatie publica, vanzari, asigurari, confectii textile, constructii civile, confectii PVC, transporturi, paza si ordine…

- 628 de joburi sunt disponibile in acest moment la Brașov. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca, cele mai multe posturi vacante sunt pentru ambalator manual, confecționer, bucatar, controlor calitate, electrician, lacatuș mecanic, lucrator bucatarie, manipulant…

- CNSLR - Fratia a anuntat, joi dimineata, inceperea procedurilor pentru declansarea grevei generale, principalul motiv fiind trecerea platii contributiilor sociale de la angajator la angajat, ceea ce va duce la scaderea tuturor salariilor si pierderea unor locuri de munca, potivit sindicalistilor,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 2.159 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 814 locuri de munca: 800 muncitor necalificat – cules capșuni, 10 sudor, 3 tehnician, 1 inginer automatizari; Danemarca – ...

- Banca Angliei (BoE) estimeaza ca pana la 75.000 de locuri de munca din domeniul serviciilor financiare ar putea fi pierdute in urma iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, se arata intr-o analiza realizata de BBC. Cifrele BoE sunt valabile in cazul unui scenariu rezonabil, mai ales daca…

- Compania Japonezo-Germana Sumitomo Electric Bordnetze SE și-a deschis oficial filiala de producție SEBN MD, in Orhei. Filiala va produce cablaje electrice pentru automobile. Noua hala de producție, cu o suprafața de peste 27 de mii de metri patrați, este o investiție de 30 milioane de euro.

- 2.500 de locuri noi de munca au fost create in orașul Orhei. Compania germano-nipona Sumitomo Electric Bordnetze a deschis acolo o fabrica de cablaje, care se extinde pe un teritoriu de 27 de mii de metri patrati. Investitia este de 30 de milioane de euro.

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitie, prin intermediul retelei Eures Romania, un numar de 1.883 locuri de munca, cele mai multe in Spania, Portugalia si Marea Britanie, a anuntat, luni, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- FADERE (Federația asociațiilor de români din Europa) face un apel catre toți românii care locuiesc in Spania și care știu locuri de munca în peninsula, sa se puna in legatura cu noi, sau sa ofere prin intermediul rețelelor de socializare

- Pe portalul EURES România httpeures.anofm.ro la aceast dat sunt puse la dispoziia lucrtorilor români 1594 locuri de munc vacante în Uniunea European. Ofertele de munc provin din Belgia Danemarca Finlanda Germania Irlanda Italia Letonia Luxemburg Malta Marea Britanie Norvegia P...

- Astfel, Grecia nu va avea stiri TV si radio marti si miercuri, aceasta fiind cea de-a doua greva a reporterilor in luna octombrie si cea de-a patra intr-o perioada de doua luni. Greva precedenta a durat 24 de ore.Agentia de presa de stat ANA-MPA si angajati in presa tiparita s-au alaturat…

- Compania nipona Calsonic Kansei iși extinde businessul din Romania prin investirea a 30 milioane euro intr-o fabrica de componente electronice, la Ploiești, unde va crea circa 300 de noi locuri de munca, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- AJOFM ofera pentru saptamana urmatoare 1172 locuri de munca vacante dintre care doar 57 sunt pentru persoanele cu studii superioare. Structura pe meserii : MESERIA Locuri ADMINISTRATOR BANCAR/PRODUS LEASING 1 ADMINISTRATOR CONT 1 AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 AGENT CURIER 1 AGENT…

- Guvernul belgian a avertizat vineri ca ''un Brexit dur'', fara un acord privind viitoarele relații comerciale intre Regatul Unit și Uniunea Europeana, ar putea avea ''un impact catastrofal'' pentru Belgia și ar costa-o pierderea a 42.000 de locuri de munca, relateaza AFP. Potrivit lui Kris…

- Theresa May este optimista in ceea ce privește incheierea unui acord intre Londra și Bruxelles pentru drepturile cetațenilor UE in urma Brexit. Premierul britanic a afirmat ca acest acord „nu este departe”, intr-o scrisoare publicata inainte de inceperea Consiliului European de la Bruxelles, unde ieșirea…

- Intr-o scrisoare deschisa difuzata miercuri seara, premierul britanic Theresa May se declara optimista vizavi de un acord cu privire la drepturile europenilor care traiesc in Regatul Unit. Theresa May a publicat aceasta scrisoare in contextul in care participa joi la un summit european la Bruxelles,…

- Intr-o scrisoare deschisa ce urma sa fie postata pe pagina sa de Facebook, May le-a dat noi asigurari celor 3 milioane de cetațeni din UE-27 care traiesc in Marea Britanie ca va face cat mai ușoara posibil șederea lor pe teritoriul britanic dupa Brexit. ''Cetațenii UE care traiesc legal in…

- Satu Mare este in TOP 10 la nivel național, la numarul de locuri de munca vacante. Potrivit ANOFM, in județul nostru sunt vacante un numar de 1.054 de locuri de munca. Clasamentul este condus de municipiul București (5.431). Cele 28.922 de locuri de munca disponibile la nivel național sunt repartizate…