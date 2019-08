Stiri pe aceeasi tema

- Un Brexit fara acord ar putea provoca “penurii” si „grave perturbari” in domeniul alimentar in Marea Britanie, a avertizat miercuri o organizatie reprezentand acest sector in Regatul Unit, potrivit France Presse. “Nu am spus niciodată că ţara va muri de foame,…

- Neil Basu a spus ca in cazul unui Brexit fara acord se vor pierde mijloace importante de combatere a infractionalitatii.'Putem limita efectele negative, dar ele ar fi sisteme mai lente. Acele sisteme si instrumente au fost dezvoltate in Uniunea Europeana pentru motive foarte bune. Ele au…

- Marea Britanie a avertizat luni Uniunea Europeana ca trebuie sa-si schimbe pozitia 'incapatanata' asupra Brexitului pentru a evita o iesire a Regatului Unit fara acord, a avertizat ministrul de externe britanic Dominic Raab, insistand ca el doreste un acord, insa UE trebuie sa-si schimbe pozitia,…

- Un Brexit fara acord ar putea readuce in discutie o reunificare a Irlandei si ar pune in situatie dificila Regatul Unit, a apreciat premierul irlandez Leo Varadkar, transmit sambata Reuters si AFP. Seful executivului de la Dublin a avertizat, de asemenea, ca un Brexit dur ar putea submina…

- Un Brexit fara acord ar putea readuce in discutie o reunificare a Irlandei si ar pune in situatie dificila Regatul Unit, a apreciat premierul irlandez Leo Varadkar, transmit sambata Reuters si AFP potrivit Agerpres. Seful executivului de la Dublin a avertizat, de asemenea, ca un Brexit dur…

- Premierul britanic Theresa May i-a transmis presedintelui rus Vladimir Putin ca „folosirea unei neurotoxine pe strazile din Salisbury face parte dintr-un tipar de comportament inacceptabil si este un act dezgustator care a dus la moartea unui cetatean britanic, Dawn Sturgess”, conform The Guardian…

- Parlamentul britanic a fost evacuat, luni, din cauza unei alarme de incendiu. Parlamentarii au reintrat in cladire dupa aproximativ 20 de minute, noteaza presa din Marea Britanie. Printr-un mesaj transmis prin sistemul de comunicare interna persoanelor aflate in cladire, inclusiv parlamentarilor, li…

- Premierul britanic Theresa May a afirmat ca esecul Partidului Conservator de la alegerile europarlamentare a fost cauzat de impasul Brexitului insa a avertizat cu privire la parasirea UE fara un acord, relateaza The Guardian.May a facut declaratiile la Bruxelles inaintea summit-ului UE de…