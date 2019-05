Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, unul dintre candidatii conservatori la postul de premier dupa anuntata retragere a Theresei May, a afirmat ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord nu este o optiune pentru viitorul prim-ministru, relateaza miercuri agentia Reuters.…

- Marea Britanie va ramane in Uniunea Europeana pana pe 31 octombrie, avand optiunea sa paraseasca blocul european chiar mai devreme daca premierul Theresa May poate obtine sustinerea Camerei Comunelor pentru acordul Brexitului, scrie The Guardian. Dupa o dezbatere maraton de sase ore intre…

- Camera Lorzilor incepe joi dezbaterile asupra unui proiect de lege care sa il oblige pe premierul Theresa May sa incerce sa obtina o amanare a Brexit-ului pentru a impiedica o iesire dezordonata din UE, pe 12 aprilie, relateaza Reuters. Dezbaterea din Camera Lorzilor este prevăzută să…

- O noua palma pentru Theresa May, care a mers pana la a-și pune in joc postul de prim-ministru pentru a obține votul unei majoritați in Parlamentul britanic in favoarea acordului realizat de domnia sa cu Bruxellesul. A sperat ca, obținand votul pozitiv, va obține din partea UE o amanare a Brexitului…

- Theresa May le va cere din nou, vineri, parlamentarilor britanici sa voteze acordul pentru Brexit. Va fi vorba, totuși, de un vot diferit fața de precedentele doua, surse spunand ca nu va fi un vot cuprinzator. Anunțul vine in contextul in care miercuri seara membri Camerei au respins toate cele opt…

- Parlamentarii britanici urmeaza sa se pronunte luni seara prin vot asupra a trei propuneri privind urmatorii pasi recomandati premierului Theresa May in procesul retragerii Regatului Unit din UE, a anuntat presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, care a selectat cele trei amendamente, transmite…

- Premierul britanic Theresa May va trimite marti sau miercuri presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, o scrisoare ce va contine solicitarea unei amanari a Brexitului, a anuntat marti purtatorul de cuvant al executivului de la Londra, citat de agentia Reuters. Echipa premierului May împreună…

