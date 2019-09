Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in primele sase luni ale anului in curs cu 4,7%

Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in primele sase luni ale anului in curs cu 4,7%, pe seria bruta, si cu 4,8%, pe seria ajustata sezonier, raportat la primul semestru din 2018, in special pe baza consumului din… [citeste mai departe]