Un Brexit fara acord ar putea da ceasul inapoi cu zeci de ani. Joaca la cacealma cu cel mai negru scenariu

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Theresa May, cu care a discutat despre acordul privind Brexit-ul si despre situatia comunitatii…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat vineri, la Bruxelles, ca acordul privind procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana este dorit de UE, precizand insa ca acesta nu poate fi renegociat. "Noi, Uniunea, ne dorim un acord, ne dorim acest acord, dar nu poate fi renegociat.…

- "Voi mai avea de lucru si peste doua saptamani", a declarat May intr-un interviu la postul de televiziune ITV, intrebata daca va demisiona in cazul in care parlamentul respinge, la 11 decembrie, acordul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana negociat de guvernul ei cu Bruxelles.…

- La cateva ore dupa ce guvernul de la Londra a publicat propriul avertisment dur referitor la efectul unui Brexit fara un acord cu Uniunea Europeana, Banca Angliei a estimat ca economia s-ar putea contracta cu pana la 8%, scrie news.ro. Cele doua rapoarte ar putea amplifica presiunea asupra parlamentarilor,…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat, pentru miercuri, o sedinta a Guvernului, in care se va discuta un proiect final pentru Brexit. O sursa a dezvaluit pentru BBC ca Uniunea Europeana (UE) si Marea Britanie au ajuns la un acord tehnic final, dupa discutiile intense care au avut loc saptamana…

- Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia Europeana in legatura cu negocierile cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE, negocieri despre care premierul britanic Theresa May a afirmat ca sunt ''in etapa finala'', dar raman blocate in legatura cu granita dintre Republica…

- Niciun acord pentru Brexit – acesta este rezultatul Summit-ului sefilor de stat si de guvern din Uniunea Europeana, de azi-noapte, de la Bruxelles. Britanicii nu au venit cu noi propuneri, iar europenii – care au avertizat, in nenumarate randuri, ca iesirea Marii Britanii din Uniune fara un acord ar…

- "UE si Marea Britanie exclud amandoua existenta unei frontiere fizice cu insula Irlanda, in asa fel incat ceea ce se va intampla in Irlanda de Nord se va intampla si pe piata unica europeana. Vor exista proceduri administrative care nu exista inca pentru marfurile provenind din restul Marii Britanii…