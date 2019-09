Dependent in proporție de 80% in materie de exporturi, Regatul Unit expune Europa unui seism in cazul unui «divorț» fara acord. In condițiile unei reduceri de 70% a investițiilor de la inceputul acestui an și ale repetatelor amenințari cu inchiderea uzinelor, scrie intr-o analiza saptamanalul «Le Point», Regatul Unit se expune unei catastrofe industriale in domeniul auto. Și nu este singurul sector care va plati scump un astfel de «divorț». Germania a calculat deja ca, intr-o astfel de eventualitate, respectiv in cazul unui Brexit dur, 15.000 de germani iși vor pierde locurile de munca. Intr-un…