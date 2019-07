Un braşovean, primul pilot în scaun rulant din țară Fiecare avem in viața momente de bucurie sau de cumpana. Sunt momente cand destinul ne conduce pe o cale mai dificila și totul poate depinde de ce iți dorești. Ciprian Daniel Lupu se deplaseaza cu ajutorul unui scaun rulant din anul 2002. Drumul urmat de acesta poate reprezenta o pilda demna de urmat de fiecare dintre noi. ,,Brașoveanul participa și la maratoane pentru persoanele cu dizabilitați și se implica in activitați sociale, iar prin munca, pasiune, efort și seriozitate a reușit sa depașeasca barierele care-l țineau departe de societate. Ciprian Daniel Lupu este Manager Zona centru la Fundația… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare avem in viața momente de bucurie sau de cumpana. Sunt momente cand destinul ne conduce pe o cale mai dificila și totul poate depinde de ce iți dorești. Ciprian Daniel Lupu se deplaseaza cu ajutorul unui scaun rulant din anul 2002. Drumul urmat de acesta poate reprezenta o pilda demna de urmat…

- Pilotul timisorean Alexandru Krepelka a preluat conducerea clasei N1 a Campionatului National de Viteza in Coasta... The post CNVC | Alexandru Krepelka, noul lider al clasei N1. Victorie entuziasmanta la Sinaia a pilotului timisorean appeared first on Renasterea banateana .

- Ciprian Daniel Lupu se deplaseaza cu ajutorul unui scaun rulant din anul 2002. Drumul urmat de acesta poate reprezenta o pilda demna de urmat de fiecare dintre noi. Brașoveanul participa și la maratoane pentru persoanele cu dizabilitați și se implica in activitați sociale, iar prin munca, pasiune,…

- Pilotul Lucien Hora (Lola B99/50) a castigat cea de-a XI-a editie a Trofeului Sinaia, etapa a cincea a Campionatului National de Viteza in Coasta, duminica, inregistrat cu timpul de 03 min 44 sec 680/1000, 1 min 51 sec 339/1000 in prima mansa si 1 min 53 sec 341/1000, in a doua. Pe locul…

- Bulevardul care traverseaza statiunea Sinaia si mai multe strazi adiacente sunt inchise, de vineri pana duminica, pentru etapa a cincea a Campionatului National de Viteza in Coasta. Primarul orasului Sinaia, Vlad Oprea, va intra in cursa cu un autovehicul electric.

- Alexandru Pitigoi a avut parte de o revenire spectaculoasa in Campionatul National de Raliuri Dunlop, reusind sa incheie pe locul 5 in Raliul Harghitei, acolo unde Simone Tempestini si-a adjudecat o noua victorie, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Lovitura pentru Klaus Iohannis! Decizie atomica…

- Alexandru Krepelka a incheiat etapa de la Resita, a patra din cadrul actualei editii a Campionatului National de Viteza in Coasta pe prima pozitie la N1... The post Alexandru Krepelka, de neoprit! Pilotul timisorean a castigat o noua etapa in CNVC, doborand totodata recordul clasei N1 pe traseul de…

- Este primul eveniment de viteza in coasta din acest an, care va include și doua runde din cadrul Campionatului Național de Viteza in Coasta 2. A devenit deja o tradiție ca rundele de viteza in coasta 2 sa fie integrate in cadrul Cupei Reșița, iar anul acesta vor fi 12 piloți prezenți la startul etapelor…