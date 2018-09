Un sportiv din Brașov, Ciprian Jitaru, ia startul la la Campionatul Mondial de Ciclism din Innsbruk – Austria, in data de 27 sept 2018. Tanarul are 18 ani și este legitimat la Torpedo Zarnești. Antrenat de Viorel Grosu, Ciprian Jitaru a obținut titlul de campion național in anul 2018, vicecampion national in 2016 și a avut rezultate bune in competitii internaționale, unde a participat alaturi de cei mai renumiți sportivi din lume. In luna mai 2018 a fost singurul sportiv roaman care a terminat „Course de la Paix Juniors”, considerata una dintre cele mai grele curse din lume. The post Un brașovean…