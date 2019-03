Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 31 de ani din județul Brașov a fost arestat dupa ce si-a batut crunt patru din cei șapte copii, suparat de raspunsurile primite dupa ce i-a intrebat ce au facut in acea zi. Copiii, cel mai mare in varsta de 9 ani, au fost loviți cu picioarele si pumnii in stomac si cu biciul peste…

- Incidentul s-a petrecut in incinta clinicii private MedLife din Galati, fiind medicul agresat fiind Ioan Costache Botezatu, care a lucrat mai bine de trei decenii, dintre care aproape doua decenii ca sef de sectie obstetrica-ginecologie, la Maternitatea „Buna Vestire”.

- Un tanar de 27 de ani este cercetat pentru talharie, dupa ce a jefuit un consatean la adapostul intunericului. Politistii au avut nevoie de doua zile pentru a stabili identitatea agresorului.

- O ancheta sociala a fost declansata de Directia pentru Protectia Copilului Buzau dupa moartea unui bebelus de numai 5 luni. Fetita a ajuns la urgente in stare extrem de grava si in ciuda eforturilor medicilor nu a putut fi salvata. Decesul copilei ar fi putut surveni si din cauza conditiilor in care…

- Un sofer de TIR roman a fost implicat intr-un accident in Anglia. A fost arestat dupa ce si-a bagat in coma colegul iar zeci de oameni au pierdut avionul. Surprizele nu se opresc aici, barbatul era sub influenta substantelor interzise.

- Un barbat, in varsta de 20 de ani, din Viseu de Sus, a fost arestat preventiv pe o durata de 30 de zile pentru tentativa la infractiunea de omor. Sallak G. Gabriel Daniel, baut fiind, la sfirsitul lunii decembrie, si-a batut concubina in asemenea hal incat femeia de 39 de ani a avut nevoie de 30-45…

- Un individ inarmat cu un cuțit a fost arestat pentru ca a batut și amenințat trei persoane in gara din Targu-Jiu. Individul de 51 de ani era beat și a fost prins de polițiști, iar apoi dus in fața unui judecator, care a emis mandatul de arestare. Scenele de violența s-au petrecut in noaptea de vineri…

- CAZ REVOLTATOR AGRESIUNE… Un barbat in varsta de 35 de ani, din Oltenesti, Cristi Ailoaiei, a ajuns mai mult mort decat viu, la Spitalul din Husi, dupa ce, spune el, a fost snopit in bataie de proprietarul unei dughene din sat. Nu s-a putut apara de loviturile agresorului, caci era cu un picior in ghips…