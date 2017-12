Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul de 26 de ani al lui Besiktas, Genk Tosun, s-a inteles cu Everton, anunta Theguardian. Suma de transfer este 28 de milioane de euro, una record pentru campionatul Turciei. Contractul va fi unul valabil 4 sezoane si va fi perfectat la inceputul anului 2018, cand se va redeschide perioada de…

- Politiștii Municipiului Alba Iulia fac verificari cu privire la incidentul de miercuri seara, de pe Calea Moților din Alba Iulia, cand un cal inhamat la o caruța, cazut lat de oboseala in mijlocul drumului, era batut cu cruzime de stapanii sai. Surse din cadrul IPJ Alba au declarat ca exista deja un…

- Fostul primar al comunei Malu Mare (PSD) a fost trimis in judecata alaturi de alti sapte inculpati pentru comiterea infractiunilor de de tentativa de omor, lovire si tulburarea ordinii si linistii publice. Alexandru Dicu a fost condamnat la un an si zece luni de inchisoare cu suspendare de Tribunalul…

- A doua zi dupa ce au fost facute publice imaginile surprinse in satul Jijia din comuna Albești cu o mama bauta transportata cu o roaba de propriul baiat, autoritațile au declanșat o cercetare.

- Un gardian a fost batut de ruda unui pacient internat la Spitalul Judetean din Botosani. Conflictul a izbucnit dupa ce apartinatorul a incercat sa ajunga la ruda sa in afara orelor de vizita.

- Un tanar de 28 de ani, din Motru, a ajuns pentru 24 de ore in arestul Poliției Gorj, dupa ce soția l-a reclamat ca a batut-o. Eugen Grecescu iși dorea luni o cafea, iar femeia i-a spus ca nu mai are bani nici sa o cumpere gata...

- Un barbat in varsta de 42 de ani a batjocorit, batut și umilit un polițist in public. La nici un minut de cand cearta a pornit intre cei doi, barbatul care a atentat la viața polițistului a fost impușcat mortal.

- Procurorii Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Timisoara au retinut trei politisti si un jandarm din Timisoara, acuzati ca ar fi agresat doi barbati care au ajuns la spital, unul dintre ei fiind confundat cu un urmarit general.

- Un conilier local din Alba, fost primar, a trait o veritabila aventura judiciara, dupa un incident violent, in care a fost agresat de o femeie. Scandalul a avut loc in 2014. Cu toate ca a fost lovit, iar femeia a fost judecata in calitate de inculpat, barbatul ii este dator acesteia cu suma de 400 de…

- Barbatul s-a intalnit cu agresorii in localitatea Nicula. Cei trei l-au batut cu bestilitate, dupa care l-au lasat inconstient pe strada. Scandalul a pornit din cauza unei fete. Aceasta a fost iubita victimei, iar acum este prietena unuia dintre agresori. Barbatul a fost gasit intr-o balta…

- O mama de 18 ani tanjeste dupa dragostea lui Vasile, cel care are o familie si care este chiar varul tatalui copilului ei. Tanara de 18 ani striga cu disperare ca barbatul de care s-a indragostit, a fugit dupa ce a reusit sa o aduca in patul lui.

- La aproape doua saptamani de cand si-a ucis prietenul cu bestialitate, Sorin Ioan Rogia, fiul unui cunoscut chirurg oradean, s-a intors la locul crimei. Alaturi de anchetatori a refacut firul evenimentelor din seara in care si-a ucis prietenul cu peste 20 de lovituri de ciocan.

- Un primar al celor de la PSD este acuzat ca a luat la bataie un barbat, iar intregul scandal a ajuns la tribunal. Este vorba despre un barbat dintr-o comuna din Gorj care a cerut in instanta ordin de protectie impotriva primarului din localitate. Edilul, in varsta de 70 de ani, este acuzat ca l-ar…

- S-a imbatat si si-a batut concubina, dar si copilul acesteia de doar sase ani. Este isprava din noaptea trecuta a unui barbat, din Capitala. Ajunsi la fata locului, politistii Batalionului de Reacționare Operativa, l-au liniștit cu greu pe agresor.

- Un tanar de 22 de ani din Braila, adoptat de o familie din Italia pe vremea cand era doar un copil, isi cauta familia biologica. Tobosaru Cosmin nu stie nimic despre cei care i-au dat viata, ci doar ca, inainte de a ajunge la parintii adoptivi, a fost transferat de la un orfelinat din Braila, la o institutie…

- O masina a clubului de fotbal Dunarea Calarasi, din Liga 2, a fost implicata intr-un accident rutier grav, produs la intoarcea de la Braila, unde echipa lui Dan Alexa a jucat in etapa a 16-a. In urma accidentului in care au fost implicați unii dintre membrii staffului tehnic, doua persoane au murit.…

- Un taximetrist clujean a fost arestat pentru vatamare corporala grava, dupa ce a lovit cu pumnul doi tineri, care incercau sa-l convinga sa-i duca la destinatie. Una dintre victime a suferit leziuni grave.

- ISU Braila intervine cu echipajul CBRN pe DN 25, in judetul Braila, unde o cisterna plina cu GPL, care prezenta scurgeri de gaze, a fost oprita si dirijata spre o pasune din vecinatatea soselei, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt.col. Stefan Stoian.

- Vineri, 4.11.2017, primarul Comunei Valea Viilor, Pinte Ilie Avram, si primarul Satului Plop (Republica Modova), Aurel Guțanu, au semnat un Acord de Infrațire intre cele doua localitați. Read More...

- Cazul preotului din Braila, care a bruscat un bebelus in timpul slujbei de crestinare, a socat o tara intreaga. Parintele paroh Traian Mazare a fost filmat in timp ce isi pierde cumpatul si se poarta anormal cu un copilas de numai cateva luni.

- CSM București-Nykobing, meciul din etapa a patra a Ligii Campionilor, se va disputa sambata, de la ora 16:00, in Sala "Dinamo". Neagu și compania vor sa-și ia revanșa dupa ce acum doua saptamani au pierdut fara drept de apel, 22-25! Norocul "tigroaicelor" s-a numit insa atunci Paula Ungureanu, care…

- Activitatea unei cofetarii din Braila a fost suspendata sâmbata, de inspectorii Direcției Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Braila, care s-au sesizat dupa ce pe o rețea de socializare au fost postate doua filmulețe în care,

- FCSB va juca duminica, de la ora 20:45, pe terenul celor de la CSU Craiova, in derby-ul etapei a 16-a din Liga 1. Pentru partida contra oltenilor, antrenorul Nicolae Dica a decis sa nu mizeze pe mai mulți jucatori importanți. Potrivit surselor GSP.RO, Catalin Golofca, William de Amorim, Andrei Vlad…

- Ion Murgilași, polițistul care în uniforma de ginere a dat dovada de exces de zel la propria nunta, snopind un ospatar de 18 ani, și-a vizitat marți seara victima la Spitalul Județean de Urgența Târgu-Jiu.

- Conform Institutului Național de Statistica (INS), 389.000 de oameni și-au schimbat domiciliul dintr-o localitate a României în alta, tot din România, în ultimul an de zile, informeaza un articol publicat de Press One. Aceasta ar fi cea mai mare migrație interna…

- În primele 9 luni ale anului 2017 în urma activitilor desfurate de A.J.O.F.M. Brila au fost ocupate 5151 persoane aflate în evidena ageniei. Solicitanii de loc de munc au participat la urmtoarele msuri active informare consiliere i orientare profesional servicii de medierea muncii cur...

- Georgiana Ciobanu, soția polițistului anticorupție acuzat ca și-a batut nevasta, a marturisit, in exclusivitate pentru Libertatea, motivele care au stat la baza scandalurilor dintre cei doi. Femeia spune ca a suportat multe din partea ofițerului MAI, Niculae Ciobanu , cel care a umilit-o in ultimul…

- Pretul proprietatilor rezidentiale din Romania a inregistrat o crestere trimestriala de 1,1% in al treilea trimestru al anului 2017, continuand tendinta ascendenta din ultima perioada, iar cresterea generala de la an la an a fost de 9,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit Eurobank…

- Asocierea ASTALDI S.p.A. – IHI INFRASTRUCTURE SYSTEMS CO. LTD. a fost declarata astazi caștigatoarea contractului pentru proiectarea și execuția Podului suspendat peste Dunare in zona Braila, lucrare cu o valoare de 1.995.932.260,25 lei, fara TVA.

- O braileanca este anchetata pentru dare de mita dupa ce a incercat sa mituiasca un politist de la Centrul de Arestare Preventiva al IPJ Braila. A fost propusa initial la arestare, dar judecatorii au decis sa fie cercetata in libertate.

- Reteaua mobila Telekom Romania a obtinut cel mai mare scor pentru serviciile de date în urma auditului independent realizat de P3 communications. În urma testelor de performanta asupra tuturor retelelor mobile din România derulate de P3 communications în luna august a acestui…

- Barbatul de 40 de ani si-a batut copii chiar in curtea scolii. Dupa aceea a fugit acasa, unde avea de gand sa isi agreseze si sotia. Potrivit Romania TV, vecinii, care l-au vazut cand isi batea copii au sunat la politie, iar oamenii legii l-au asteptat acasa si l-au retinut pentru 24 de ore.…

- Motivul pentru care un gorjean de 40 de ani a fost reținut de polițiști este ca și-a batut cei doi copii pe un teren de sport din Țicleni, dupa care a plecat spre domiciliul fostei soții. Asta deși barbatul de loc din Aninoasa, județul Gorj, avea int...

- Opt din 10 soferi bucuresteni recunosc ca au parcat cel putin o data neregulamentar, petrecand adesea mai mult timp pentru a cauta un loc de parcare decat pentru a ajunge la destinatie, potrivit unui studiu realizat de Uber si publicat luni, la care au raspuns 2.770 de persoane. Totodata, 4 din 10 persoane…

- Rivalitatea dintre Galati si Braila dateaza de prin secolele XVII-XVIII, din perioada cand cele doua asezari dunarene incercau sa-si fure una alteia contractele portuare, cumparatorii de corabii si cei mai buni mesteri. Conflictul s-a acutizat in comunism (cand Braila a ajuns la un moment dat in subordinea…

- „Nu intamplator PSD nu aloca fonduri pentru dezvoltarea Aradului! Baronii pesediști se bat intre ei, iar in aceasta lupta pentru putere nimeni nu ii baga in seama pe parlamentarii PSD de Arad. In loc sa guverneze țara corect, PSD sacrifica stabilitatea Romaniei și a romanilor pentru a satisface mofturile…

- Un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane s-a produs in zorii zilei de luni pe DN 1B, Buzau-Ploiești, in dreptul localitații Lipia. Un brailean de 68 de ani a fost grav ranit dupa ce mașina pe care o conducea a lovit un cal ajuns pe carosabil. In jurul orei 05.00, un autoturism Chrysler inmatriculat…

- Ministerul Administrației și Internelor a informat Instituțiile Prefectului pentru a dispune masurile necesare in contextul avertizarilor meteorologice de ploi insemnate cantitativ și intensificari ale vantului Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu de ploi importante…

- Cazurile s-au inregistrat la urmatoarele grupe de varsta: Din totalul de 52 de cazuri, 31 au fost barbati si 21 de femei, iar in privinta mediului de provenienta sunt 27 de cazuri din mediul urban si 25 cazuri din mediul rural. In functie de judetul de expunere, cazurile de infectie…

- Un elev de clasa a IX-a de la Colegiul Economic 'I.Ghica' din Braila si-a taiat, cu o lama, venele, miercuri, in timpul orei de geografie.Potrivit directorul liceului, Doinita Zafiu, incidentul a fost anuntat la 112, fiind solicitata prezenta unui echipaj medical. 'In momentul in care…

- A. M. Elevii și preșcolarii din Prahova vor participa maine la activitați extrașcolare, cu prilejul Zilei Internaționale a Educației, marcata in fiecare an pe 5 octombrie. Profesorii au programat pentru aceasta zi activitați culturale, vizite ale elevilor la diferite instituții, jocuri, concursuri,…

- Doi tineri, unul de 34 si celalalt de 26 de ani, au fost grav raniti intr-un accident de circulatie provocat de primul dintre ei, seara trecuta, pe drumul dintre Navodari si Lumina, sustine Radioconstanta.ro.Citeste si: Stare de ALERTA in Penitenciarul Iasi. Un criminal periculos, gasit MORT…