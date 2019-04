Un braconier de rinoceri a fost ucis de un elefant și mâncat de lei Rangerii Parcului Național Kruger din Africa de Sud au spus ca au descoperit ramașițele unui barbat, suspect de braconaj, pe teritoriul parcului. Nimic nu a mai ramas din acesta, cu excepția craniului și a unei perechi de pantaloni. Potrivit The Guardian, barbatul ar fi intrat ilegal in parcul național, alaturi de patru cunoscuți, urmand sa vaneze rinoceri pentru a le vinde coarnele pe piața neagra. Sperau sa se imbogațeasca – dat fiind faptul ca 1 kg de corn de rinocer valoreaza pana la 18.000 de $ – dar nu și-au dus planul la bun sfarșit deoarece au fost atacați de un elefant care… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

