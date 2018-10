Stiri pe aceeasi tema

- Boxerul roman Bogdan Dinu (32 de ani / 18-0, 14KO) trebuia sa boxeze sambata seara la Sofia, cu englezul Tom Little, intr-un meci de palmares, dar si-a anulat intempestiv lupta din Bulgaria pentru ca a primit o oferta de nerefuzat: un meci pentru titlul mondial WBA la categoria grea.

- Romania a preluat, vineri, Presedintia Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii de la Bulgaria, potrivit unui comunicat al MAE, transmis AGERPRES. Conform sursei citate, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, la Sofia, la cea de-a saptea…

- Un paznic de vanatoare a fost luat la bataie de un cioban. In sprijinul acestuia au mai venit și alți patru tineri. Inarmați cu bate aceștia s-au napustit asupra paznicului de vinatoare și nu s-au oprit pina nu l-au lasat inconstient. Motivul principal al cartei a fost faptul ca paznicul de vinatoare…

- Francesco Totti, unul dintre marii fotbaliști italieni, și-a prezentat cartea pe Colosseum in ziua in care a implinit 42 de ani. Francesco Totti este emblema Romei. S-a retras in 2017, la aproape 41 de ani, dupa un sfert de secol in giallorosso, și tot nu s-a putut desparți de club. A trecut in loja…

- Tudor Ionescu, snopit in bataie de propriul copil, pana i-a invinețit ochiul. Artistul le-a aratat fanilor, cum, intr-un moment de neatenție, fiica lui, in varsta de doi ani, i-a demonstrat cat este de puternica. „‼️BREAKING NEWS‼️ Artist roman snopit in bataie de propriul copil! I-a dat de l-a julit!!”,…

- Veste proasta pentru Valentin Iliev, fost fundas al Craiovei si al FCSB-ului. In varsta de 38 de ani, Iliev tocmai a fost concediat de TSKA Sofia 1948, echipa armatei care activeaza in liga a doua a Bulgariei. Fatal lui Iliev, scrie presa de la sud de Dunare, i-a fost egalul de pe teren...

- La finalul meciului pierdut de U Craiova in fața Chiajnei, 0-1, Alexandru Mitrița a intrat in conflict cu o parte a fanilor olteni aflați la Tribuna I. Imagini cu incidentele dintre Mitrița și fani de la finalul meciului Fanii olteni i-au reproșat acestuia evoluția din meciul de luni seara, ajungandu-se…

- Nu este prima oara cand in diferite zone ale orașului Barlad, clanurile de romi au cate ceva de imparțit. Scandalurile, de cele mai multe ori ingrozesc locuitorii care nu au niciun fel de implicare in aceste adevarate razboaie. Iar romii cand incep astfel de scandaluri este imposibil sa nu se lase cu…