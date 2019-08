Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Pensia de MII de euro a unui ”pensionar de LUX”. Ce a descoperit un deputat din Alba despre acest caz Pensia de MII de euro a unui ”pensionar de LUX”. Ce a descoperit un deputat din Alba despre acest caz Cifre astronomice se afla pe un cupon de pensie al unui fost magistrat din țara. Suma…

- „Klaus Iohannis a fost pe o lista de 3. S-a decis ca nu, pana la urma, si a fost ales premierul belgian (Charles Michel - n.r.), drept pentru care Iohannis isi duce soarta si mai candideaza o data aici. Va spun ce stiu cert. A fost pe o lista de 3 si nu a refuzat prezenta pe acea lista. Nu multa lume…

- Unul dintre cei mai longevivi oameni de televiziune din Romania, Leonard Miron, a vorbit, in premiera, la "Agentia VIP", despre boala necrutatoare cu care a fost diagnonisticat in vara anului trecut.

- Un muncitor care lucreaza la Hidrocentrala Savinești, din județul Neamț, a facut o descoperire macabra in aceasta dimineața. Corpul unui barbat a fost descoperit in cupa unui utilaj folosit pentru curațarea apei, a informat zch.ro. La ora 10.20, cel care a facut macabra descoperire a sunat la 112. Pompierii…

- Andreea Balan are o cariera muzicala de succes și o familie așa cum și-a dorit. Deși mulți o critica pentru felul in care acționeaza in anumite momente, artista nu se da inapoi de la nimic și face intotdeauna ce iși propune. Vedeta a dezvaluit și cum reușește acest lucru. „Unii ma vad prea agitata,…

- Iata postarea lui Gabriel Biriș: Mi-am exprimat in urma cu cateva zile ingrijorarea cu privire la modul cum se gandesc politicile publice in Romania – in speta recentele masuri antifumat propuse de USR, aratand care este impactul bugetar al unei astfel de masuri. Am expus si o sa continui sa imi expun…

- O masina second hand din trei (29,4%) cumparata in primele cinci luni, in Romania, avea kilometri dati inapoi, in total peste 4,7 milioane de kilometri, releva un studiu de specialitate, intocmit de catre reprezentantii unei

- Camelia Sucu este cea mai puternica femeie din Romania. Cu o cariera de mai bine de 20 de ani in business, aceasta a oferit cateva sfaturi nepretuite pentru antreprenorii la inceput de drum, in cadrul unui interviu de colectie, in exclusivitate, pentru Antena Stars.