- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat, in varsta de 57 de ani, cu dubla cetatenie - suedeza si bosniaca, ce era urmarit international pentru comiterea infractiunii de crime de razboi impotriva civililor, fapte petrecute in anul 1992, pe teritoriul Iugoslaviei.…

- Potrivit unor oficiali din Politie, este vorba de Stojcic Zoran. Conform unui comunicat al IGPR, miercuri dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, cu sprijinul Serviciului pentru Imigrari Constanta, la solicitarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, au depistat…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat, care era urmarit international pentru crima de razboi. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta. In aceasta…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, urmarit international de autoritatile judiciare spaniole pentru omor, a fost prins de politistii romani in municipiul Fetesti, informeaza, duminica, IGPR. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, politisti de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului…

- Comunicat. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac II au depistat doi barbati cautati de autoritatile romane si germane pentru executarea unor pedepse...

- Un barbat din Dolj, urmarit in toata Europa, a fost prins de politistii romani. Omul de 32 de ani este acuzat ca a injunghiat un austriac si i a distrus acestuia masina. Potrivit autoritatilor, barbatul ar fi comis fapta in Austria, in urma cu trei ani. Pe numele romanului, autoritatile straine au emis…

- Are 28 de ani, este cetatean al Republicii Moldova si a fost prins in momentul in care a incercat sa intre in Romania ca pasager al unui microbuz. Era dat in urmarire generala din 2012 pentru executarea unei pedepse cu inchisoarea.

- Un tinar de 27 de ani, din Piatra Neamt, pe numele caruia era emis un mandat de arestare preventiva a fost depistat recent de politistii nemteni. “La data de 5 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat pe o strada din Piatra Neamț, un tinar, de 27 de ani, pe numele…