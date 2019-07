Un bosniac cu legături cu atentatele din 2015 de la Paris, predat autorităţilor belgiene de Germania "El a fost predat (...) in cursul diminetii autoritatilor belgiene", a declarat purtatorul de cuvant pentru AFP, adaugand ca acest barbat in varsta de 39 de ani retinut in iunie este suspectat ca le-a furnizat arme atacatorilor de la sala de concerte Bataclan de pe 13 noiembrie 2015.



Suspectul era vizat de un mandat de arestare al autoritatilor belgiene "pentru sustinere prezumata a unei organizatii teroriste in legatura cu atacurile teroriste care au vizat in special sala de concerte Bataclan" de la Paris, potrivit autoritatilor germane.



Individul de 39 de ani, a carui identitate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europa se topește! Au fost doborate toate recordurile de temperatura in Germania, Belgia, Olanda, Franța și Marea Britanie. La Paris s-au inregistrat astazi peste 42 de grade Celsius, o premiera absoluta in istoria capitalei franceze.

- Valul de caldura care afecteaza Europa continua, la Paris fiind inregistrata cea mai ridicata temperatura de cand au fost introduse masuratorile iar un record similar a fost inregistrat si in Olanda, informeaza The Guardian, potrivit news.ro.Citește și: Florin Calinescu lovește din nou! Viorica…

- Adrian Nastase, fost prim-ministru si fost presedinte PSD, afirma ca Europa devine o ograda cu dulai si catei, dupa ce marile puteri si-au impartit functiile de conducere in UE, lasand pe dinafara tarile din est.CITEȘTE ȘI: Vei vrea sa mananci zilnic sfecla roșie: Șase beneficii extraordinare…

- KAR Auction Services Inc. (NYSE: KAR), furnizor global de soluții de repunere pe piața și de tehnologie in domeniul auto, lanseaza platforma de licitații online ADESA Europe. Noua platforma este rezultatul unui proces de rebranding al CarsOnTheWeb (COTW), companie cu sediul in Belgia achiziționata de…

- Barbatul, aupra caruia nu s-a gasit vreo arma in momentul arestarii, a fost plasat in detentie in vederea unei predari catre Belgia. Parchetul din Saxonia-Anhalt este insarcinat cu procedura. Politistii i-au luat urma dupa arestarea in februarie, la Dresda, in Saxonia, a doi alti cetateni bosniaci,…

- Sute de europeni au fost arestați, anchetați sau amenințați cu inchisoarea in ultimii cinci ani, in temeiul legilor care „criminalizau solidaritatea” – cazuri devenite foarte frecvente in ultimele 18 luni. Un nou studiu, elaborat de OpenDemocracy, dezvaluie modul in care cetațeni din intreaga Europa…

- Acest grup parlamentar se va constitui intr-o noua forta in legislativul european si va pune capat actualei coalitii de-facto intre social-democrati si conservatori, se afirma intr-un comunicat al FDP. Grupul parlamentar va acoperi un spectru ideologic larg, dat fiind ca alianta Renaissance…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut luni, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Președintele comitetului director al EUROPALIA International, Contele Georges Jacobs de Hagen. Intrevederea a avut loc in contextul in care, anul acesta, Romania este invitat de onoare al Festivalului Internațional Europalia,…