- Un avion comercial Boeing 737, cu 136 de persoane la bord, a intrat vineri in raul St. John’s de langa Jacksonville, Florida, dupa ce a aterizat, a declarat un purtator de cuvant al bazei navale din Jacksonville, dar nu s-au inregistrat victime, relateaza Reuters, titrat de Mediafax. Primarul din Jacksonville…

- Atunci cand Aaron Fraser a inceput sa sape in spatele casei copilariei sale din Jacksonville, Florida, SUA, in plin proces de renovare, a facut o descoperire macabra: ramașițe omenești. Erau craniul și...

- Un avion Boeing 737 MAX al companiei americane Southwest, care se indrepta marti spre California, s-a confruntat cu o problema de motor fiind obligat sa aterizeze de urgenta la Orlando (Florida), a anuntat Agentia federala a aviatiei din Statele Unite (FAA), transmite AFP preluat de agerpres.Vezi…

- Incidentul s-a petrecut marti, cand pachebotul Norwgian Epic, apartinand Norwegian Cruise Lines, plecase de la Port Canaveral (Florida), pentru o croaziera in Insulele Virgine Britanice. In a treia zi din cele sapte de croaziera, nava a intampinat o problema mecanica la ancorarea in portul San Juan,…

- Aeronava GetJet, Vilnius - Hurghada, B737, cu 150 de pasageri la bord, a aterizat de urgenta, sambata, la ora 14:37, pe Aeroportul International Otopeni, a informat Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti (CNAB)....