Un blogger din China a fost condamnat la 8 de ani inchisoare: "Nemultumit de regim, a subminat puterea de stat"

- S-a stins din viața, in noaptea dintre prima și a doua zi de Craciun, Bogdana Apostu, violoncelista, soția celui care a fost marele sculptor George Apostu. Nascuta in București, Bogdana a trait alaturi de soțul ei, pana la stingerea lui din viața, la Paris. Impreuna cu fiica lor Maria Aneta, grafician…

- Ce spune soția lui Silviu Prigoana despre afacerist. Mihaela Prigoana are numai cuvinte de lauda la adresa barbatului care a cucerit-o definitiv. Cei doi s-au casatorit in secret, la o manastire. Mihaela Prigoana a vorbit pentru prima oara despre casnicia cu fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu. Cei doi…

- Procurorii Parchetului Tribunalul Iasi spun ca, potrivit concluziilor preliminare ale necropsiilor, directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa, care au fost gasiti morti in locuinta lor, s-au sinucis la interval de cateva ore, scrie News.ro Principala ipoteza a anchetatorilor…

- Justitia chineza a dat marti "un exemplu" condamnand pentru "subminarea puterii statului" doi disidenti, dintre care unul a scapat totusi de inchisoare dupa ce a fost retrasa acuzatia de tortura pe care a lansat-o impotriva autoritatilor, relateaza News.ro citand AFP. Wu Gan, militant al drepturilor…

- Reporterii BZI au aflat in EXCLUSIVITATE faptul ca crima urmata de sinucidere ar fi plecat de la o discutie dintre cei doi soti care ar fi plecat de la un apel telefonic, Deocamdata nu vom dezvalui mai multe despre asta deoarece procurorii fac cercetari in acest caz. Totusi, moartea celor doi soti ramane…

- Potrivit Tribunalului din Tianjin (nord), Wu Gan ''a devenit treptat nemultumit de sistemul politic din tara si i-a venit ideea de a submina puterea de stat''. Potrivit aceleiasi instante, Wu a folosit internetul si alte retele pentru a-si propaga ideile si a se implica in activitati infractionale…

- Conform unor surse judiciare, femeia prezinta semne de violenta pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred ca este vorba de o crima urmata de sinucidere. Cei doi au fost gasiti in locuinta lor de pe strada Alistair, de o ruda care era ingrijorata ca nu au ajuns la masa de Craciun. 'Trebuiau…

- Copiii din familii defavorizate, nascuti in noaptea de Craciun, la Maternitatea din Iasi, au primit, luni, cate un trusou si daruri de la pompieri. Stefana, care a venit pe lume duminica seara, la ora 19, a fost primul bebelus vizitat de pompieri. Mama ei, Elena, are 17 ani si este din localitatea ieseana…

- Ies la iveala primele dezvaluiri dupa despartirea anului din Romania. Manelistul Florin Salam a facut primele marturisiri dupa ce a fost parasit de Roxana Dobre.Citește și: Carmen Iohannis, uimește, inainte de Craciun: Ce gest a facut Prima Doamna a Romaniei ”Nu ne mai impacam”, a spus…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei si ASR Principele Radu se vor afla la Savarsin de Craciun si Anul Nou, se arata intr un comunicat postat pe site ul oficial al Familiei Regale. In informare se arata ca toate cele patru surori ale Majestatii Sale au dorit sa fie la Savarsin, alaturi de Custodele…

- Barbatul de 34 de ani, pastor la o biserica locala, a fost acuzat ca și-a ucis soția și cele doua fiice de 7 și 8 ani. Jacob Daniel Forman a fost acuzat de trei cazuri de crima de gradul al doilea, dupa ce cele trei cadavre au fost gasite, marți, in locuința familiei, potrivit dailymail.co.uk. Anghetatorii…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si ASR Principele Radu se vor afla, de Craciun si Anul Nou, la Savarsin, alaturi de toate cele patru surori ale Majestatii Sale, informeaza Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES. Familia Regala…

- Faptul ca in acest an primele doua zile de Craciun pica la inceput de saptamana, luni si marti, iar Anul Nou este sarbatorit in seara de duminica spre luni este o oportunitate de a pleca la drum intr-un concediu prelungit, constata...

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta face cunoscut programul unitatilor sanitare publice din judetul Constanta care vor asigura asistenta medicala de urgenta, in perioada Sarbatorilor de Craciun si Anul Nou 23 26.12.2017 si 29.12.2017 03.01.2018 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta…

- Custodele Coroanei, principele Radu dar si celelalte fiice ale Regelui Mihai I vor fi anul acesta, in timpul Sarbatorilor de iarna, pe domeniul regal din comuna aradeana, Savarsin. „Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si ASR Principele Radu se vor afla la Savarsin de Craciun si Anul Nou. Toate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea in intervalul 18 – 31 decembrie, in fiecare regiune a țarii: BANAT Pe parcursul primei saptamani, se va menține o vreme relativ rece, cu valori termice ușor mai mici decat cele climatologic…

- Cum mai sunt doar cateva zile pana la Craciun, iar dupa aceea urmeaza Anul Nou, perioade in care cei mai multi dintre romani fac nu una, ci mai multe runde de cumparaturi, e bine sa aveti in vedere unele amanunte care ar putea face diferenta intre o tura linistita de shopping si una in care sa […] Pregatiri…

- Zambitori și incredibil de intimi, președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au pozat, intr-un cadrul feeric, pentru prima lor felicitare oficiala de Craciun. Nu puteau face rabat de la aceasta tradiție! Ca-n fiecare an, președintele american și soția sa elibereaza un portret oficial…

- Duminica, 17 decembrie, va avea loc Festivalul de Datini si Obiceiuri de Craciun si Anul Nou „Tudor Pamfile”, la care vor fi prezenti peste 200 de colindatori din regiunile istorice ale tarii, din Republica Moldova si din judetul Galati.

- Treizeci si opt de jihadisti condamnati la moarte dupa ce au fost gasiti vinovati de ”terorism” au fost executati prin spanzurare joi, la Inchisoarea Nassiriya, in sudul Irakului, a declarat un reprezentant de rang inalt al Consiliului provincial pentru AFP. Este vorba despre cel mai mare numar de executii…

- Un barbat de 26 de ani din China, care avea o adevarata pasiune pentru parkour, și-a pierdut viața dupa ce a cazut în gol de la o înalțime de peste 207 metri. Acesta avea foarte mulți fani pe rețelele sociale și toți așteptau cu sufletul la gura urmatoarele clipuri. Iubita…

- Numele de Mos Nicolae este legat de darnicie si compasiune, dar si de cadourile pe care copii le primesc in aceasta zi. In fiecare an, in seara de 5 decembrie, copiii stiu ca trebuie sa-si lustruiasca ghetutele sau cizmulitele, pentru ca Mos Nicolae va trece pe la ei sa le aduca daruri. Celor…

- Sarbatorit de creștini pe 6 decembrie, Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți. Este iubit de copii, carora le aduce cadouri, dar și de cei mai sarmani, pe care îi pazește și îi ajuta. Românii, ca restul europenilor, îl descriu pe Moș…

- Reproducem scrisoarea ei, relatata integral: "Majoritatea femeilor m-ar descrie drept o nenorocita, o distrugatoare de casnicii, insa eu cred ca sunt un 'bandaj' pentru relatii. Daca sotul tau e ranit, eu sunt un plasture temporar care ajuta la vindecarea ranilor. Ma vad cu 'Big Bear' de șapte…

- In urma unei analize, s-a constatat ca acesta este similar cu cea mai veche fosila cunoscuta a speciei noastre. Majoritatea experților cred ca specia noastra a aparut in Africa in urma cu aproximativ 200.000 de ani, pe baza dovezilor fosile de pe continent. Insa un craniu gasit in provincia…

- ZILE LIBERE DE CRACIUN ȘI REVELION. Veste buna pentru toti angajatii: vom avea patru zile de Craciun 2017 si patru de Revelion. ZILE LIBERE DE CRACIUN ȘI REVELION. 25 decembrie 2017 este intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea de Craciun o vacanta de patru zile, tinand cont de faptul ca…

- Seful Departamentului International al Partidului Comunist din China, Song Tao, se va afla vineri in Coreea de Nord ca trimis special al presedintelui Xi Jinping, a informat miercuri agentia Xinhua, citata de EFE, care noteaza ca de mai bine de un an nu au existat vizite ale unor inalti oficiali…

- Lavinia Pirva, declarații uimitoare despre nunta cu Ștefan Banica. Artista a dezvaluit un amanunt despre care nu a vorbit pana acum. Cununia religioasa a avut loc in Romania și nu in Bulgaria așa cum s-a spus. Mai exact, Lavinia s-a dat de gol, atunci cand a spus ca de fapt ea și Ștefan s-au cununat…

- Majoritatea prognozelor arata ca anul 2018 va fi unul cu o crestere solida. Chiar si nemtii par multumiti, scrie Bloomberg, publicație preluata de Mediafax. Economistii Bloomberg anticipeaza pentru anull viitor rate mari de creștere in toate marile economii: 2,5% pentru SUA 6,4% pentru China 0,9% pentru…

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, susține ca patronul Mediafax Adrian Sarbu a descris la audieri cum conducerea SRI ar fi dorit sa preia Realitatea TV prin intermediul lui Sebastian Ghița. „A facut referire la o situație sau la un moment decembrie 2010,…

- Un profesor japonez de psihologie a postat pe Facebook o iluzie optica extraordinara. Imaginea a ajuns rapid virala pe internet. Akiyoshi Kitaoka a pus pe contul de socializare iluzia optica publicata in 2000 intr-un jurnal științific realizat de omul de știința francez Jacques Ninio. Numita „Dispariția…

- Dorin Chirtoaca, primarul suspendat al capitalei, critica intenția Guvernului, sonorizata de viceprimarul interimar, Nistor Grozavu, de a organiza un Targ de Craciun pe str. 31 august și a instala un al doilea brad langa Palatul Național „Nicolae Sulac”. Chirtoaca este de parere ca nu e treaba Guvernului…

- Primarul suspendat al Chisinaului, Dorin Chirtoaca, se arata indignat de decizia Primariei de a instala un Pom de Craciun, dar si de a organiza Targul de Craciun, in spatele cladirii Guvernului, la solicitarea premierului Pavel Filip. Edilul afirma ca „sarbatorile nu pot fi organizate la indicatie”,…

- Caz șocant în Portugalia unde un judecator a decis ca un barbat care și-a batut soția cu bestialitate sa nu faca închisoare. Bataia a avut loc în 2015 când soțul înșelat și-a unit forțele cu amantul pentru a o lovi pe femeie cu o bâta plina de cuie.…

- Cel mai celebru ceasornic din lume, Big Ben, va reincepe sa bata orele, la ocazii speciale, anunța ediția The Telegraph. Conducerea Camerei Comunelor a confirmat ca se vor auzi din nou clopotele, dupa doua luni și jumatate de pauza, pe 9 noiembrie, inaintea weekend-ului de Ziua Comemorarii, iar apoi…

- In ultimii cinci ani, in China s-au efectuat 1,25 milioane de controale si investigatii in legatura cu angajatii, iar in 125 de mii de cazuri au fost pronunțate sentinte de condamnare. Timp de cinci ani, in China, pentru coruptie si incalcarea disciplinei au fost condamnati 43 de membri și membri…

- Peste 100 de companii scot la concurs 5.000 de locuri de munca la tagul de cariera Anajatori de Top, care are loc la sfasșitul saptamanii, in București. Nivelul de experienţă, cerinţele jobului, industria în care activează compania și departamentul în care este deschis…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sharapova a triumfat duminica in turneul WTA de la Tianjin (China), dotat cu premii de 426.750 dolari, dupa ce a invins-o in finala pe Arina Sabalenka (Belarus) cu 7-5, 7-6 (8). Sharapova, 30 ani, nr. 86 WTA, a cucerit primul ei titlu de la revenirea ei in circuitul WTA…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Șarapova s-a calificat sambata in finala turneului WTA de la Tianjin (China), dotat cu premii in valoare de 426.750 dolari, dupa ce a invins-o pe favorita 3, chinezoaica Peng Shuai, cu 6-3, 6-1. În cealalta semifinala, Arina Sabalenka (Belarus) a eliminat-o…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Șarapova s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Tianjin (China), dotat cu premii totale in valoare de 426.750 dolari, invingand-o in doua seturi, 7-5, 6-3, pe poloneza Magda Linette, intr-o partida disputata joi. Șarapova (30 ani),…

- Irina Begu a fost invinsa de Maria Sharapova cu 6-4, 6-2, miercuri, in prima runda a turneului WTA de la Tianjin (China), dotat cu premii totale de 426.750 dolari. Sharapova (30 ani, 86 WTA), beneficiara unui wildcard, s-a impus intr-o ora si 22 de minute in fata Irinei (27 ani, 57 WTA).

- Un roman a fost condamnat in Marea Britanie dupa ce și-a lasat soția de 12 ani insarcinata. Cetațeanul roman, de etnie roma, are 25 de ani și a primit o sentința de 6 ani de inchisoare cu executare.

- Un roman in varsta de 25 de ani a fost condamnat la șase ani de inchisoare cu executare. Motivul? A lasat gravida o fata.Sentința a fost data de catre un tribunal englez dupa ce anul trecut a intreținut relații intime cu o copila in varsta de 12 ani.

- Magistratii Tribunalului Galati l-au condamnat la ani grei de inchisoare pe un barbat de 33 de ani, care a fost acuzat ca si-a ucis copilul de doar doua luni. Urmarirea penala a barbatului, pe nume Paul Constantin Pohrib, a inceput in ianuarie 2016, cand reprezentantii Spitalului ”Marie Curie” din Bucuresti…

- Consilierii locali din Motru, Gorj, au respins ieri un proiect de hotarare prin care edilul Gigel Jianu propunea organizarea de manifestari publice de Ziua Nationala, Craciun si Anul Nou. Cei care au respins proiectul compun majoritatea PSD-ALDE. Primarul Gigel Jianul este membru ...

- În prima jumatate a anului, companiile producatoare au fost cele mai vulnerabile: computerele ICS au reprezentat aproximativ o treime dintre toate atacurile, conform raportului Kaspersky Lab, “Amenințarile la adresa sistemelor de automatizari industriale în H1 2017”. Vârful…

- Coreea de Sud se asteapta ca regimul de la Phenian sa efectueze, in luna octombrie, noi actiuni provocatoare in perioada in care va fi aniversarea partidului comunist nord-coreean si in care are loc congresul Partidului Comunist din China, informeaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.ro .…