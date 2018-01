Un blogger chinez a primit o amendă uriaşă din cauza publicării unor informaţii inexacte Un blogger chinez a fost amendat cu peste 31.000 de dolari pentru furnizarea de informatii inexacte



Intr-un mesaj publicat in noiembrie pe platforma de social media WeChat, un internaut identificat doar cu prenumele Cao a spus ca institutiile financiare si dezvoltatorii imobiliari au avut o intalnire privata la sediul China Securities Regulatory Commission (CSRC).



Postarea a dus la perturbarea bursei, a transmis CSRC intr-un comunicat.



Intalnirea a fost una de rutina, iar CSRC nu a fost implicat in niciun fel, a transmis serviciul de securitate. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un mesaj publicat in noiembrie pe platforma de social media WeChat, un internaut identificat doar cu prenumele Cao a spus ca institutiile financiare si dezvoltatorii imobiliari au avut o intalnire privata la sediul China Securities Regulatory Commission (CSRC). Postarea a dus la perturbarea bursei,…

- „Avand in vedere ca in spatiul public au fost vehiculate informatii inexacte, unele chiar false, in legatura cu metodologia de formarea a pretului la gazele naturale”, ANRE a decis sa vina cu mai multe precizari.

- O femeie a castigat un proces intentat patronului unui magazin, dupa ce a ajuns cu piciorul in ghips din cauza unei pungi de cumparaturi care s-a rupt. Punga, cumparata din magazinul respectiv, i s-a rupt in momentul in care se afla langa casa de marcat. Un produs din punga i-a cazut pe picior…

- Papa Francisc il va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican in data de 5 februarie, a anuntat marti Sfantul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori discutii telefonice in ultimele saptamani in legatura cu Ierusalimul, informeaza AFP. Papa argentinian…

- Deși vizita sa istorica pentru Romania era programata pentru astazi, premierul Japoniei Shinzo Abe a anunțat ca nu mai vine la Palatul Victoria. Decizia a venit in urma demisiei premierului Mihai Tudose, dar și din cauza faptului ca Paul Stanescu a fost refuzat de Klaus Iohannis.Programul…

- Un barbat din Iasi a adormit la volan si a intrat cu masina intr-o curte. Din cauza oboselii, șoferul din Iași a pierdut controlul volanului. Accidentul a avut loc chiar la zece metri de sectia de politie, potrivit Romania tv. Barbatul era din Iasi, iar din cauza oboselii a adormit si nu a mai putut…

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a trimis vineri, 12 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Citeste si: Informatii…

- Un biolog marin spune ca o balena a protejat-o de un rechin in timp ce facea scufundari in Pacificul de Sud. Nan Hauser a spus ca nu a ințeles acțiunile balenei cu cocoașa pana cand a vazut rechinul indeparandu-se, scrie CBSNnews. Intalnirea dintre biologul marin și balena cu cocoașa a avut loc in octombrie,…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a ajuns, miercuri dimineata, la Guvern, unde are discutii cu premierul. Intalnirea are loc in contextul in care ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut, marti, demiterea acestuia. Seful Executivului, Mihai Tudose, urmeaza sa decida dupa aceasta…

- Seful Executivului va decide daca semneaza demiterea lui Bogdan Despescu, asa cum a cerut Carmen Dan, abia dupa o intalnire cu acesta, transmite Mediafax.Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu. Cauza, explicatiile lacunare privind mentinerea in sistem a politistului suspectat de pedofilie. “Am transmis premierului propunerea de ...

- China a anuntat joi plecarea iminenta a unui emisar special catre Coreea de Sud, unde va evoca situatia din Peninsula Coreeana, in ajunul unor posibile discutii intre Seul si Phenian, relateaza AFP. Adjunctul ministrului chinez de externe, Kong Xuanyou, va avea vineri si sambata ''schimburi…

- O comisie a Guvernului SUA a blocat preluarea companiei americane de transfer de bani MoneyGram de catre Financial Services, divizia financiara a gigantului chinez de comert online Alibaba Group Holding, relateaza...

- Relația dintre Nicolae Guța și Cristina, soția acestuia, pare sa fi reintrat intr-o pasa cat se poate de buna. Iar acum, dupa certuri fara sfarșit, cei doi par sa se iubeasca mai mult ca oricand. iar motivele sunt lesne de ințeles.

- Premierul Mihai Tudose a declarat sambata ca ministrii sensibili care se plang de atitudinea sa au trei secunde sa isi scrie demisia, dar dupa 27 de ani de nefacut nimic doar cine nu intelege poate sa fie calm. Premierul a raspuns in acest fel sfatului liderului PSD sa fie mai calm. ” Daca a fi foarte…

- Liviu Dragnea a declarat, joi seara, la Romania Tv ca mai mulți membri din PSD au fost informați din „zone oculte” ca ar putea sa fie președinți ai partidului. Șeful PSD a spus ca printre aceștia ar putea fi doi membri ai Guvernului, dar chiar și Sorin Grindeanu și Mihai Tudose.

- In urma cu cateva zile, Elliott a publicat pe rețeaua de socializare un mesaj despre soția sa, care a decedat din cauza cancerului de col uterin la inceputul acestui an. Acesta i-a indemnat pe oameni sa sporeasca gradul de conștientizare cu privire la importanța analizelor pe care trebuie sa le faca…

- Cel mai provocator si inedit mesaj de Craciun a venit din partea Serviciului Roman de Informatii. De ce este provocator? Pentru ca mesajul este codat, iar internautii au acceptat provocarea incercand sa-l sa-l descifreze.

- Serviciul Roman de Informații a postat, duminica, pe pagina de Facebook un mesaj de Sarbatori pentru toți romanii. Internauții au avut parte de o surpriza, mesajul fiind transmis in codul Morse. Postarea SRI de pe contul de socializare a venit cu o provocare pentru cei care au vazut-o. Alaturi de fotografia…

- Serviciul Roman de Informatii a postat un mesaj duminica seara pe pagina de Facebook in codul Morse, alaturat de urarea „Sarbatori fericite!“. In fotografia pe fundal rosu alaturi de mesaj, apare si o barba alba din hartie, care-l simbolizeaza pe Mos Craciun.

- Reprezentantii Sindicatului National al Agentilor de Politie si ai Sindicatului Politistilor din Romania ''Diamantul'' au transmis Ministerului Afacerilor Interne ca vor sista actiunea de protest programata saptamana viitoare si vor continua dialogul sindical, se arata intr-un comunicat al MAI transmis…

- In finalul acestui sezon, mai mulți jucatori de baza de la FCSB au acuzat probleme medicale și au ratat și vor rata meciuri importante. Benzar, Balașa, Planici, Teixeira, Budescu și Alibec au probleme medicale. Ion Craciunesc, fostul șef al CCA, a dezvaluit ca a primit un mesaj și vine cu un scenariu…

- Ninsoarea abundenta de la Bruxelles a impus anularea intalnirii de luni dintre presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza agentia EFE. Din cauza conditiilor meteo, 'premierul (Netanyahu) a fost nevoit sa paraseasca Bruxelles-ul mai devreme,…

- Zborurile cu decolare de pe aeroportul Luton din Londra au fost oprite, sambata, din cauza vremii nefavorabile, astfel ca pasagerii imbarcati inclusiv spre destinatiile din Romania sunt nevoiti sa astepte. „Ne pare foarte rau, nu este decizia noastra, este decizia aeroportului, acestea…

- Amir Arafat, unul dintre cei doi concurenți pe care Smiley i-a avut in semifinala de la „Vocea Romaniei”, a transmis un mesaj plin de emoție la adresa antrenorului sau, dar și a colegei care s-a calificat in finala show-ului. Amir Arafat a facut parte din echipa antrenata de Smiley la concursul „Vocea…

- Curtea Constituționala a declarat drept neconstituționala verificarea judecatorilor de catre Serviciul de Informații și Securitate, fapt care ii ofera caștig de cauza judecatoarei demise de la Curtea de Apel, Domnica Manole. Hotararea CC este definitiva și nu poate fi supusa nici unei cai de atac.

- Premierul Mihai Tudose i-a convocat, miercuri, la o intalnire, pe ministrul Sanatatii, presedintele CNAS, seful Agentiei Nationale a Medicamentului si producatorii de imunoglobulina, discutia fiind menita sa rezolve criza generata de lipsa acestei substante, au declarat surse guvernamentale. Intalnirea…

- Greva la ACS Poli Timișoara. Jucatorii au facut o greva spontana sambata și nu au mai dorit sa incheie antrenamentul de dinaintea meciului cu Gaz Metan, programat luni, de la ora 18:00, informeaza Telekom Sport. Jucatorii și staff-ul au facut o mini-ședința inaintea antrenamentului de sambata, au ieșit…

- Situația din Bali devine tot mai ingrijoratoare, din cauza erupției vulcanului Agung. Aproximativ 100.000 de oameni care locuiesc in apropiere au primit ordin de evacuare. Totodata, aeroportul din aceasta insula indoneziana a fost inchis, din cauza norului de cenușa, relateaza Sky News. Vulcanul Agung…

- Catalina Ponor, multipla campioana olimpica, a participat, in Mexic, la ultima competitie din cariera sa. Ponor se retrage din competitiile sportive la varsta de 30 de ani, dupa nu mai putin de 26 de ani de cariera. In tot acest timp, a reusit sa castige 23 de medalii olimpice, mondiale si…

- Astazi, 22 noiembrie a.c., ofițerii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție ( S.J.A.) Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au prins in flagrant un medic la scurt timp dupa ce a primit suma de…

- Astazi, 22 noiembrie a.c., ofițerii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție ( S.J.A.) Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au prins in flagrant un medic la scurt timp dupa ce a primit suma de…

- ''Ofițerii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție (DGA) — Serviciul Județean Anticorupție ( SJA) Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au prins in flagrant un medic, la scurt timp dupa ce a primit suma de 450 lei cu titlu de mita…

- Simona Halep a primit un ceas in valoare de 40.000 de dolari. Ceasul este unul personalizat, iar reprezentantii brandului de lux i-au gravat si un mesaj special sportivei, pe care au tinut sa o felicite dupa ce a ajuns liderul mondial in ierarhia WTA. De ce nu vrea Simona Halep sa recunoasca…

- Rodica Tanasescu, presedinte al Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF), a declarat luni, dupa intalnirea avuta cu premierul Mihai Tudose, ca medicii de familie au primit asigurari ca vor fi sustinuti sa isi faca meseria, informeaza agerpres.ro. "Am primit asigurari si promisiuni si…

- Doua persoane suspecte figureaza în cauza penala pornita dupa incendiul din satul Danu, raionul Glodeni, în care au murit trei copii. Tatal copiilor a fost reținut pentru 72 de ore, a declarat pentru IPN Ludmila Condrat, ofițer de presa la Inspectoratul de Poliție Glodeni și Falești.…

- Comisia parlamentara de control a activitații Serviciului Roman de Informatii (SRI) continua, astazi, seria audierilor prin prezența fostului presedinte al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu. Intalnirea acestuia cu membrii comisiei parlamentare a fost programata incepand cu ora…

- Un studiu publicat in 2011 in Marea Britanie a scos la iveala ca un numar important de nou-nascuti (prematuri sau nascuti la termen) au inregistrat dezechilibre semnificative ale saturatiei oxigenului in sange dupa ce au stat intr-un scaunel auto tip scoica timp de 20 minute. Din pacate in…

- Poliția germana a primit informații de la 50 de persoane dupa ce recent a fost data publicitații o inregistrare video ce arata trei teroriști din fosta Facțiune Armata Roșie urmariți pentru o serie de talharii, relateaza poliția germana, transmite marți dpa. Imaginile cu Ernst-Volker Staub…

- Chuck Mosley, fost solist al trupei Faith No More, a murit la varsta de 57 de ani din cauza dependentei de droguri, potrivit unui comunicat al familiei muzicianului, citat de Variety."Dupa o lunga perioada de cumpatare, Charles Henry Mosley III si-a pierdut viata pe 9 noiembrie 2017, din cauza…

- Scandalul izbucnit dupa ce Principele Nicolae nu a fost primit de bunicul sau a ajuns si in presa de peste hotare. Totusi, Casa Regala a Romaniei a primit si vesti bune din Elvetia, unde Regele Mihai I s-a retras de mai bine de un an.

- Alan Shearer e speriat de studiile facute in Marea Britanie, care arata ca fotbaliștii sunt mult mai expuși unei maladii neurologice decat restul oamenilor: "Pentru fiecare gol inscris cu capul am dat mii de lovituri la antrenament. Sunt in pericol". E o legenda, Alan Shearer! A marcat 260 de goluri…

- Parintii, dar si celelalte rude si prieteni ai Denisei Raducu sunt revoltati dupa ce au auzit speculatiile potrivit carora artista nu ar fi murit din cauza maladiei teribile: cancer la ficat. Acestia au reactionat, iar unul dintre membrii familiei a facut marturisiri sub protectia anonimatului.

- Liviu Alexandru si-a petrecut mai toata copilaria prin spitale din cauza problemelor de sanatate cu care s-a nascut, dar si a celor aparute ulterior. Daca unele dintre acestea s-au rezolvat in mare parte, cele aparute ceva mai tarziu ii dau si in prezent batai de cap. De mai bine de 4 ani, copilul pierde…

- "Am primit un raspuns de la SRI in ceea ce-l priveste pe dl. Coldea. Dl. Coldea, in acest moment, din cate intelegem din acel document, este ofiter in rezerva si angajat cu contract civil la Academia Nationala de Informatii 'Mihai Viteazul'. Ne-a fost prezentat in toata aceasta corespondenta care…

- Florian Coldea este în acest moment ofițer în rezerva și este angajat cu contract civil la Academia Naționala de Informații "Mihai Viteazul", a anunțat marți președintele Comisiei parlamentare de control al activitații SRI, Claudiu Manda, informeaza Agerpres. Claudiu…

- Florian Coldea este in acest moment ofițer in rezerva și angajat cu contract civil la Academia Naționala de Informații "Mihai Viteazul", a anunțat marți președintele Comisiei parlamentare de control al activitații SRI, Claudiu Manda, care a citat un raspuns primit de comisie de la SRI despre…

- Banii curg garla in China! Fiecare fotbalist al echipei Meizhou Techand a primit cate 3,25 de milioane de euro pentru promovare in liga a doua valorica a Campionatului Chinei.Meizhou s-a impus cu 3-1 in dubla mansa a play-off-ului cu formatia Shenzhen Ledman.

- Locotenent-colonelul (r) SRI Daniel Dragomir a fost audiat luni, 30 octombrie, in Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile din 2009. Acesta a oferit mai multe informatii despre scopul intalnirii din seara turului 2 al alegerilor prezidentiale din 2009, de acasa de la Gabriel Oprea, la care…