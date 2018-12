Stiri pe aceeasi tema

- O explozie de proportii s-a produs la o fabrica de produse plastice din Republica Dominicana. In urma deflagratiei, patru oameni au murit, iar 15 au fost raniti. Autoritatile au anuntat ca totul s-a intamplat in urma unei scurgeri de gaze.

- Un barbat aflat in inchisoare pentru violarea unei tinere de 15 ani a fost invitat de autoritațile americane sa ia legatura cu fiul sau, rezultat tocmai din violul pentru care a fost inchis, scrie Daily Mail. O femeie care a fost violata atunci cand avea doar 15 ani și a ramas insarcinata cu violatorul…

- Pompierii americani au reusit sa controleze in intregime, dupa mai mult de doua saptamani de eforturi, celebrul "Camp Fire", cel mai devastator incendiu din istoria Californiei, care a ucis cel putin 85 de persoane, potrivit celui mai recent bilant al victimelor - al caror numar a fost revizuit in…

- Fortele de securitate tadjice au ucis cel putin 13 detinuti la o inchisoare de inalta securitate in orasul Khujand din nordul tarii, unde a izbucnit o revolta miercuri noapte, au anuntat joi trei surse de securitate, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Autoritatile locale au confirmat…

- Asistenta de la Spitalul Universitar, care a fost in greva foamei timp de 17 zile in luna august, a fost concediata. Ea sustine ca motivul ar fi ca a vorbit despre neregulile din cadrul institutiei medicale, insa managerul spitalului precizeaza ca a fost desfacut contractul din motive disciplinare,…

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov, aflat in detentie in Rusia, a pus capat grevei foamei declansate in urma cu peste patru luni, a declarat vineri, pentru agentia Interfax, directorul adjunct al administratiei penitenciare din Rusia, relateaza AFP. "El a incheiat greva foamei", a declarat…

- Tragedia s-a petrecut in Huedin. Autorul accidentului, un tanar de 31 de ani, circula cu viteza și n-a mai putut controla mașina intr-o curba. A intrat pe contrasens, unde a izbit in plin o mașina care cirucla regulamentar. In urma impactului, șoferul vinovat și doi pasageri din cealalta mașina și-au…

- O poza recenta, realizata la locul detentiei lui Sentov, a fost difuzata pe 9 august. Cineastul, care se opune anexarii Crimeei, a fost transportat la spitalul municipal din Labitnanghi (Marele Nord rus) in vederea unor "examene suplimentare si consultatii ale unor specialisti", au anuntat serviciile…