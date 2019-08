Stiri pe aceeasi tema

- credit: scienceabc.com Soarele este steaua cea mai apropiata de Pamant. Doar datorita Soarelui viata, așa cum o știm astazi, exista. Plantele transforma energia solara in energie chimica, acestea producand oxigen, fara de care nu am putea respira. Dar ce s-ar intampla daca Soarele ar disparea? Pe scurt,…

- Deputatul din fracțiunea ACUM Platforma DA Iurie Renița numește „rușine” alegerea lui Vladmir Țurcan în calitate de președinte al Curții Constituționale (CCM). Comentând subiectul, parlamentarul din Blocul ACUM spune ca este dezamagit. Ceea ce s-a întâmplat…

- Incendiul s-a produs in noaptea de luni spre marti (22/23 iulie 2019). Mai multe persoane au fost intoxicate cu fum si au ajuns la spital. Se pare ca focul a pornit de la un scurt-circuit. Cladirea restaurantului nu era asigurata. Citeste mai mult: adev.ro/pv2ygk

- Incendiul s-a produs in noaptea de luni spre marti (22/23 iulie 2019). Mai multe persoane au fost intoxicate cu fum si au ajuns la spital. Se pare ca focul a pornit de la un scurt-circuit. Cladirea restaurantului nu era asigurata.

- Un incendiu de proporții a mistuit un restaurant din Galați. 38 de persoane au fost evacuate, intrucat cladirea cuprinsa de flacari este lipita de un bloc cu garsoniere, astfel ca locatarii au fost scoși de pompieri. Doua dintre persoanele evacuate au ajuns la spital, cu intoxicații cu fum. Una din…

- Protestatarii din Hong Kong au patruns luni in cladirea Consiliului Legislativ, in timpul manifestatiilor care marcheaza 22 de ani de la revenirea fostei colonii britanice sub guvernarea Chinei, relateaza...

- Lucrari de mantuiala. Locatarii unui bloc din Durlesti spun ca la patru ani de cand a fost ridicata, cladirea este avariata, iar tencuaiala cade de pe pereti. Oamenii acuza firma de constructie ca nu au respectat regulile elementare prevazute in schita de proiect.

- Emisiile de carbon în exces datorate activitaților industriale umane vor duce treptat la distrugerea mediului înconjurator. Însa, cercetatorii spun ca acest efect ar putea fi stopat cu ajutorul plantelor.