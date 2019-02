Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a primit o lovitura dura! Judecatorii au luat o decizie care ii da mari batai de cap primarului Capitalei. In timp ce Firea este la pamant, cei de la USR jubileaza de fericire.

- Gradinita nr. 166 din sectorul Buiucani al Capitalei, care timp de 13 ani a stat in paragina, urmeaza sa fie redeschisa. Institutia prescolara este reconstruita din temelie in urma unui parteneriat incheiat intre Primarie si un agent economic.

- Un oficiu din sectorul Buiucani al Capitalei a fost renovat. De acum incolo, angajatii vor avea conditii mai bune de munca, iar clientii se vor bucura de servicii de calitate si deservire in timp cat mai scurt.

- ''Frigul din casele oamenilor este urmare a unui lanț de decizii greșite și a nepriceperii administrației PSD a Capitalei: Deciziile cu care nu este de acord Prima decizie proasta: Insolvențele in care a bagat RADET și ELCEN, blocand investițiile, in loc sa faca un transfer catre…

- In prag de sarbatori, parinții copiilor care invața la o gradinița din sectorul 3 al Capitalei nu cauta cadouri de Craciun, ci fac analize pentru tuberculoza. Unul dintre angajații firmei care asigura paza gradiniței a fost diagnosticat cu TBC.

- Un accident rutier a avut loc, luni, in Sectorul 5 al Capitalei, o femeie fiind lovita mortal.Conducatorul unui autocamion care se deplasa pe Prelungirea Ferentari, sens catre Calea Rahovei, la intersectia cu str. Erou Toma Constantin a surprins si accidentat o femeie de aproximativ 40 ani.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca decontul lunar pentru grupurile care folosesc in comun masina pe rute Ilfov - Bucuresti se va acorda in baza unei declaratii pe proprie raspundere si ca Politia Municipiului Bucuresti va realiza verificari in trafic.

- Un incendiu izbucnit, miercuri seara, la o mașina parcata pe Bulevardul Tineretului din Sectorul 3 al Capitalei a cuprins alte patru autoturisme, mașinile fiind afectate parțial de flacari, au declarat, pentru Mediafax, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU)...