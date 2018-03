Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan... The post Carnagiu in Polonia: cel puțin trei morți și peste 20 de raniți, dupa ce s-a prabușit o cladire appeared first on Renasterea banateana .

- Cel putin 15 persoane au murit, miercuri, in nordul Egiptului, in urma unei coliziuni intre un tren de pasageri si un tren care transporta marfa, arata un comunicat al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul postului Al Jazeera. Cauza accidentului nu este cunoscuta la momentul actual.…

- Tragedie feroviara, dupa ce doua trenuri, unul de calatori, altul de marfa, au intrat in coliziune. Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, iar peste 40 au fost ranite. Numarul victimelor ar putea crește, acestea fiind primele estimari. Tragedia a avut loc in provincia Beheira, din nordul Egiptului,…

- Patru persoane au fost ucise in explozia unui imobil la Leicester, in Aglia, duminica seara, a carei origine nu a fost legata de terorism, iar serviciile de salvare au cautat eventuali supravietuitori pana luni, scrie AFP.

- Doua persoane au fost ucise in orasul Zurich, dar situatia este acum sub control, a anuntat vineri dupa-amiaza Politia elvetiana, potrivit Mediafax. “Doua persoane au murit in urma unui atac produs pe Bulevardul Lager / Europa din Zurich”, a confirmat ...

- Autocarul avea capacitatea de 45 de locuri si efectua o cursa interprovinciala.Vehiculul a cazut intr-o prapastie adanca de zeci de metri, la kilometrul 780 al Autostrazii Panamericane, in zona Ocona (Camana, Arequipa).Cel putin 36 de persoane au murit in accident, conform bilantului…

- Cel putin 40 de persoane si-au pierdut viata si alte peste 100 au fost ranite in Bolivia la sfarsitul saptamanii trecute in cursul unui carnaval din cauza accidentelor de masina, a violentelor si a inundatiilor, a anuntat marti guvernul din La Paz, citat de agentia Xinhua. In cadrul unei…

- Zece persoane au murit dupa ce un segment al unei autostrazi din China s-a prabusit. Alti noua oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar o persoana este data disparuta, au anuntat, vineri, autoritatile locale, declara mediafax.ro.

- Opt persoane au decedat, iar alte trei sunt date disparute in sudul Chinei dupa prabusirea unei portiuni dintr-o sosea importanta in urma unei infiltratii cu apa in zona santierului unei statii de metrou, au anuntat joi autoritatile. Infiltratia brusca produsa miercuri noaptea a inundat spatiul din…

- Cel putin cinci cladiri s-au prabusit in urma cutremurului de suprafata cu magnitudinea de 6,4 grade. Conform unor surse din cadrul serviciilor de interventie, doua persoane au murit, iar alte zeci sunt blocate sub daramaturi in urma seismului. Premierul Taiwanului, William Lai, a anuntat ca cel putin…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 115 au fost ranite in urma cutremurului produs marti seara in Taiwan. Mai multe cladiri prabusite. Imaginile filmate de un localnic arata un hotel care s-a prabusit partial si asfaltul deformat.

- Un grav accident feroviar a avut loc duminica, in statul american Carolina de Sud. Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit, potrivit Politiei locale citata de AFP și preluat de News.ro . Unul dintre trenuri, care mergea de la New York la Miami, a…

- Cel putin doua persoane au decedat, iar alte peste 70 au fost ranite, in urma coliziunii unui tren de pasageri cu un marfar in apropiere de localitatea Pine Ridge, comitatul Lexington din statul american Carolina de Sud, informeaza site-ul postului BBC News.

- In urma ciocnirii celor doua trenuri, potrivit BBC, doi oameni au murit și cincizeci au fost raniți. Acesta este bilanțul inițial. Accidentul s-a produs intre un tren marfar și un tren de pasageri, in apropierea orașului Cayce. Trenul de pasageri circula intre New York și Miami. Mai…

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter s-a prabusit peste o locuinta din sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, informeaza The Associated Press, scrie mediafax.ro.

- Cel putin cinci politisti au fost ucisi si 41 au fost raniti in atacul cu explozibili, care ar fi fost pus la cale de traficantii de droguri, dupa cum sustin autoritatile. La actiune au participat mai multe persoane, care au ajutat la plasarea bombei, dupa care dispozitivul a fost detonat de la distanta.…

- Cel putin 18 persoane au murit, sambata, in urma unui atac armat la un club de noapte din Fortaleza, in Brazilia. In atac au fost ranite 16 persoane.Potrivit presei internationale, in local a intrat un grup de barbati inarmati care a deschis focul asupra celor care particupau la o petrecere,…

- Deraierea trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute, a avut loc in jurul orei locale 07:00 (06:00 GMT) in apropierea marii metropole din nordul Italiei, a declarat Cristina Corbetta de la serviciile de urgenta din Milano, pentru canalul SkyTG24. Trenul Trenord cu sase vagoane plecase din orasul…

- Accident la ora de varf a dimineții in Milano. Un tren care aducea navetiști inspre centrul de afaceri din Italia a deraiat, omorand doua persoane și ranind grav alte zece. Peste 100 de persoane au suferit rani ușoare in urma accidentului feroviar, potrivit AGERPRES.

- Cel putin 3 oameni si-au pierdut viata, joi, si numeroase persoane au fost ranite dupa ce un tren a deraiat langa Milano, anunta Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului roman de Externe a precizat ca nu exista in acest moment informatii ca printre victime s-ar afla si romani.

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- TRAGEDIE AVIATICA: Coliziune dintre un elicopter si un avion, mai multi morti si raniti Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24. Accidentul…

- Cutremur puternic in Peru. Cel puțin doi oameni au murit, iar alți 20 au fost raniți in urma seismului cu magnitudinea de 7,2. Totodata, cel puțin 17 persoane sunt date disparute. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 40 de kilometri de orasul Acari.

- Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar, cel putin zece persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost ranite in atentat. Citeste si Atentat sinucigas la Kabul. Cel putin 40 de persoane au muritAtacul nu a fost inca…

- Cel putin zece persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane citate de postul GeoTV.

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara in apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocand moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs in apropierea unei…

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 180 au fost ranite in coliziunea care a avut loc joi intre un tren si un camion, survenita in centrul Africii de Sud, potrivit unui nou bilant comunicat de un oficial local, informeaza AFP. ‘Bilantul a urcat la 12 morti’, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului…

- Anchetatorii considera ca focul din Bronx, de vineri dimineata, care a ucis 12 persoane, inclusiv patru copii, a fost cauzat de un copil care se juca la o soba. Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a declarat ca "acesta este incendiul cu cel mai mare numar de morti din ultimii cel puțin 25…

- Cel putin 40 de oameni au fost ucisi si 30 sunt raniti dupa un atac sinucigas cu bomba intr-o incinta in care se afla agentia de presa Vocea Afgana si un centru cultural din Kabul a declarat joi un purtator de cuvant al ministerului de interne, potrivit Reuters.

- Cel puțin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte zece au fost ranite, dupa ce un autobuz a iesit de pe carosabil si a lovit mai multi pietoni aflati pe scarile de la iesirea-intrarea unei statii de metrou din vestul Moscovei, ...

- Un incident violent s-a produs in capitala Rusiei, iar autoritatile sunt in alerta maxima. Un autobuz de linie a intrat in plina viteza intr-o multime. In urma impactului, cinci persoane au murit, iar alte 15 au suferit mai multe rani. Zona a fost izolata, iar politistii ii sfatuiesc pe oamenii din…

- Barbati mascati au deschis focul asupra unei cafenele, in sudul capitalei egiptene Cairo, in noaptea de sambata spre duminica, ucigand cel putin trei persoane, au anuntat surse din serviciile de securitate, care privilegiaza o pista criminala, scrie AFP. Acest tip de atac asupra…

- Tragedie IMENSA de sarbatori: Un autocar a cazut intr-un rau, de pe un pod. Cel putin 33 de morti si 20 de raniti Cel putin 33 de persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite, sambata, dupa ce un autocar care transporta pasageri a cazut de pe un pod si a ajuns intr-un rau

- Accidentul a avut loc in jurul orei 16:00 locala (17:00, ora Romaniei) vineri, in momentul in care trenul a intrat intr-o bariera de siguranta, a declarat un oficial de la ADIF, autoritatea care administreaza infrastructura feroviara.Pe langa cei patru raniti grav, alte 41 de persoane au…

- Avion PRABUSIT in urma cu cateva minute. Mai multi morti si raniti. Momentul prabusirii a fost filmat VIDEO Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei,…

- Cel putin doi palestinieni au fost ucisi, iar alti 300 au fost raniti, vineri dupa-amiaza, in urma confruntarilor cu serviciile de securitate israeliene in cursul protestelor desfasurate in Cisiordania si Fasia Gaza ca reactie la decizia presedintelui SUA, Donald Trump, privind Ierusalimul.

- Un individ a deschis focul intr-o scoala din SUA, omorand cel putin doua persoane, conform unui anunt facut de Politia din New Mexico. Politia din statul New Mexico a transmis ca atacatorul a murit si ca alti doi elevi sunt decedati ca urmare a incidentului. Updated information: 1 suspect shooter is…