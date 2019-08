Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna bihoreana Borumlaca și-a ucis propriul fiu cu trei lovituri de cuțit. Tragedia a avut loc in seara zilei de 15 august, a notat bihoreanul.ro. Roman Lingurar s-a certat cu fiul sau, in varsta de 18 ani, și l-a injunghiat de trei ori in torace, in abdomen și in picior. Cadavrul victimei…

- "Mama, am intrat astazi in casa si inca ți-am simțit parfumul cu care te dadeai zi de zi, hainele tale erau aruncate pe pat, iar machiajele erau desfacute in baie din graba de a ajunge acolo unde te-ai pornit sa te duci, aveam sentimentul ca TU esti acasa, dar de fapt te-ai dus acolo unde imi era…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro i-a oferit celui de-al treilea sau fiu, Eduardo Bolsonaro, in varsta de 35 ani, funcția de ambasador al Braziliei la Washington, informeaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax.Eduardo Bolsonaro este numit de presa "ministrul de Externe din umbra" ca…

- A inceput slujba de botez a micutului Bogdan, fiul Oanei Matache. Familia vedetei a ajuns la biserica, acolo unde s-au pregatit putin afara, au facut poze, apoi au intrat pentru a lua parte la slujba.

- Constantin Nicolae, zis Liliac, Cristian Ionel Andrei, zis Menix si Adrian Stegaru sunt cei trei porxeneti retinuti miercuri de catre politistii ploiesteni. Cei trei sunt suspectati ca s-au imbogatit prin metoda ”loverboy”. Desi procurorul de caz a cerut arestarea lor preventiva, judecatorul a decis…

- Este zi mare, astazi, in familia Ralucai si a lui Adrian Ropotan. Cei doi isi crestineaza baietelul, pe Ivan Nicolai. Evenimentul este cu atat mai important cu cat are loc chiar de ziua de nastere a bunicului Stelian Ogica.

- Vasile Miriuța, tehnicianul lui Hermannstadt, penultimul loc in play-out, incrimineaza arbitrajele din Liga 1 și considera ca echipa sa a fost dezavantajata la ultimele partide. „Dati-mi-l pe Cristi Balaj sa ma arbitreze ca s-a lasat de un an si e mai bun decat 75% dintre cei care arbitreaza! Am respect…