- La data de 11 iunie a.c., ora 18.45, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici au oprit pe DN 2 D Tulnici un ansamblu de vehicule compus dintr-un autoturism care tracta o rulota, condus de un barbat, de 49 de ani, din comuna Mahmudia, judetul Tulcea. In urma verificarilor, polițiștii au stabilit faptul…

- Tragedie pe o șosea din vestul țarii. Un sofer in varsta de 82 de ani a murit dupa ce a produs un accident rutier, pe Drumul National 66 Simeria Veche – Hateg, in județul Hunedoara. „Soferul autoturismului, din Calan, care se deplasa dinspre Calan spre Simeria, a depasit regulamentar doua autoturisme,…

- Peste 60 de curti si subsoluri de locuinte au fost inundate in noaptea de marti spre miercuri in orasele Lupeni si Vulcan, din Valea Jiului, in urma ploilor puternice cazute in partea de sud a judetului Hunedoara si a scurgerilor de pe versanti care au ajuns pe strazile din cele doua localitati,…

- Un teribil accident de circulație s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DJ792, in zona hanului Moara cu noroc din apropiere de Ineu, in județul Arad. Un biciclist a fost lovit de o mașina, care mai apoi a plonjat in șanțul de la marginea drumului. La fața locului s-a deplasat echipajul de descarcerare…

- Un barbat in varsta de 38 de ani, din Nereju, ranit grav la finele lunii martie in urma exploziei unui cauciuc, a decedat joi intr-un spital din București. Pe 27 martie, barbatul a fost transportat in stare grava la UPU Focșani, dupa ce i-a explodat un cauciuc in fața. Nefericitul eveniment s-a petrecut…

- Neatenția il va costa scump pe un șofer de 65 de ani, din Vadu Pașii. Acesta nu a acordat prioritate la coborarea pe Pasarela Nehoiu, unde avea indicator STOP, și a izbit cu mașina un alt autoturism care circula dinspre șoseaua de centura, condus de un tanar de 30 de ani, din Teleorman. Evenimentul…

- Accident grav marți dimineața pe o șosea din Bistrița-Nasaud, in urma caruia un barbat și-a pierdut viața. Poliția a fost sesizata in jurul orei 8.45 despre producerea evneimentului. Din cercetari a rezultat ca un șofer in varsta de 29 de ani din Gherla, care conducea un autocamion pe DN 17D, intre…

