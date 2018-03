Un biciclist a declanşat un incendiu de vegetaţie în Alpi din cauza frânelor supraîncinse Un biciclist care a coborat in viteza intr-o zona montana din Alpi a declansat un incendiu de padure din cauza franelor supraincalzite, a confirmat luni politia din regiunea austriaca Vorarlberg, citata de DPA.



Elvetianul circulase cu bicicleta mountain bike, duminica, in apropierea localitatii Nueziders, insa a decis sa faca o pauza si a lasat vehiculul jos pe o pajiste.



Potrivit anchetatorilor, una dintre franele bicicletei era probabil supraincalzita si astfel s-a declansat un incendiu de vegetatie.



''Un smoc de iarba uscat se pare ca a luat foc'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

