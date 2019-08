Un berbec a atacat mortal un bărbat, într-o comună din Alba Un barbat in varsta de aproximativ 80 de ani și-a pierdut viața, duminica seara, in comuna Sohodol. A fost atacat de un berbec, in apropierea locuinței. Potrivit IPJ Alba, din primele date, barbatul se afla cu turma de oi in apropierea gospodariei. Revenim cu amanunte. Citește Un berbec a atacat mortal un barbat, intr-o comuna din Alba in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

