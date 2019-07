Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american Boeing Co. a anuntat marti ca, in primul semestru al acestui an, livrarile sale au scazut cu peste o treime, afectate de retinerea la sol a avioanelor 737 MAX, ceea ce inseamna ca Boeing va pierde titlul de cel mai mare constructor mondial de avioane in acest an, transmite Reuters,…

- O echipa de oameni de stiinta din Cipru au descoperit, in largul coastelor unei populare statiuni, o epava din perioada romana, despre care se crede ca ar fi prima descoperire de acest fel bine conservata din vecinatatea acestui stat-insula din estul Mediteranei, potrivit Reuters. Epava,…

- Șeful Statului Major al Armatei din Etiopia, Seare Mekonnen, a fost impușcat, a declarat duminica dimineata secretarul de presa al primului ministru, la cateva ore dupa ce o incercare de lovitura de stat impotriva guvernului regional din provincia Amhara a esuat, relateaza Reuters, conform Mediafax.Nu…

- Guvernul SUA isi continua eforturile de a accelera vanzarile de arme pentru imbunatatirea capacitatii de aparare a aliatilor, a afirmat Charles Hooper, la Salonul aeronautic de la Bourget (Paris), care se desfasoara in perioada 17-23 iunie. Aici, peste 400 de companii americane isi expun echipamentele…

- Fostul președinte al Romaniei Traian Basescu scrie ca se „așteapta ca SUA sa reactioneze la tentativa de mituire dirijata de Plahotniuc” și face referire la hotararea luata astazi de Filip de a transfera Ambasada Republicii Moldova in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Statele Unite vor riposta "cu forta majora" daca Iranul va ataca obiective americane din Orientul Mijlociu, a avertizat marti presedintele Donald Trump, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran.Citește și: 'Epoca de aur' a protocolului SRI-PICCJ: Laura Codruta Kovesi le cerea…

- Polițiștii au demarat o ancheta la o creșa din Navodari, dupa ce doua ingrijitoare au fost filmate in timp ce bateau copiii și ii obligau sa se spele pe fața cu apa din toaleta. Faptele au ieșit la iveala dupa ...

- Polițiștii au demarat o ancheta la o creșa din Navodari, dupa ce doua ingrijitoare au fost filmate in timp ce bateau copiii și ii obligau sa se spele pe fața cu apa din toaleta. Faptele au ieșit la iveala dupa ...