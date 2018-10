Stiri pe aceeasi tema

- Le-a ajuns suferinta la os! Asta povestesc, cu lacrimi in ochi, o mama de 50 de ani si cele doua fiice ale sale, care se simt... neputincioase in fata unchiului, care ar vrea sa se razbune! Si asta pentru ca fratele mamei i-ar fi oprit surorii sale lumina, gazele si apa, doar doar sa o faca pe femeie…

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2017 cu 120.700 de persoane, ritm redus fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), scrie News.ro.La 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta…

- Telefonul mobil al unei femei din China a explodat, izbucnind in flacari pe bordul mașinii acesteia, dupa ce l-a dus la un centru de reparații neautorizat. Femeia conducea cand a avut loc incidentul, iar soțul ei a explicat care a fost cauza exploziei.

- O femeie in varstE de 35 de ani a fost la un pas sE ixi piardE un picior dupE ce a mers la un salon scump sE ixi facE pedichiura. Femeia, din Carolina, a ajuns la spital, dupE ce s-a confruntat cu stEri de rEu, greatE xi dureri de picioare.

- Lupta impotriva Sida (sindromul imunodificientei umane dobandite) are nevoie de mai multe miliarde de dolari anual, din lipsa carora boala risca sa se extinda, au avertizat duminica expertii prezenti la Amsterdam, inaintea deschiderii Conferintei internationale dedicata maladiei, scrie AFP.

- Bebeluș roman impușcat in Roma in timp ce era in brațele mamei sale. In prezent copilul se afla sub supraveghere medicala, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit presei din Italia, copilul de un an a fost impușcat in timp ce se afla in brațele mamei sale. Carabinierii au deschis o ancheta…

- Accident pe DN 2 E 85 la ieșirea din Limpeziș catre București. Doua mașini, un autoturism și o duba, s-au ciocnit pe fondul nepastrarii distanței regulamentare. In urma impactului, autovehiculele au ieșit in afara șoselei, acroșand și un TIR care are doar pagube materiale. In schimb, șoferii celorlalte…

- In aceasta dimineața, Nea Marin a oferit un interviu emoționant despre cum arata viața lui dincolo de filmari și spectacolele de muzica populara pe care le organizeaza și la care face show. Marturisirile celebrului coregraf, care a bagat spaima in vedetele ce aleg sa i se alatura in emisiunile pe care…