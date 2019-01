Un barbat in varsta de 69 de ani din judetul Prahova si un bebeluș de 10 luni din Ilfov au murit, duminica, din cauza gripei, anunța Institutul National de Sanatate Publica. Numarul persoanelor decedate in urma imbolnavirii cu virusul gripal in acest sezon a ajuns la șapte.