Un bebeluș s-a înjunghiat cu un cuțit în burtă. Ce făcea mama Conform Inspectoratului Județean de Poliție Dambovița, un copil de un an, din localitatea Barbuletu, s-a injunghiat cu un cutit in burta, in timp ce se afla in casa cu mama sa. Poliția a deschis o ancheta pentru a vedea exact cum s-a produs incidentul. Un echipaj medical i-a acordat bebelușului primul ajutor, iar mai apoi va fi transportat la un spital din Bucuresti. ''Un copil de 1 an si 8 luni s-ar fi autoaccidentat cu un obiect taietor ascutit in zona abdominala. A fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Din primele date se pare ca acesta se afla in locuinta cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

