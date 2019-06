Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai tanar copil desparțit de parinți la granița dintre SUA și Mexic este bebelușul unor romani. Constantin Mutu avea patru luni cand a fost trimis sa traiasca cu o alta familie in Michigan, in timp...

- Premierul ungar Viktor Orban a asigurat vineri ca a cerut o ancheta riguroasa cu privire la accidentul produs in ajun pe Dunare, in centrul Budapestei, soldat cu moartea a cel putin sapte turisti sud-coreeni, transmite Reuters, relateaza Agerpres.Citește și: Statele Unite ale Americii impun…

- Un scandal de proporții a izbucnit zilele acestea in Statele Unite dupa ce Carlos, un adolescent de 16 ani, a murit, luni, intr-un centru de detenție de la granița cu Mexicul. Este al cincilea minor care iși...

- Laura Andreșan și Grasu XXL vor deveni in curand parinți, iar de Paște au facut publica pe contul de socializare, prima imagine in rol de viitor parinți. Prietenii virtuali i-au felicitat imediat. Laura Andreșan și Grasu XXL au fost protagoniștii unei ședințe foto, in care bruneta și-a expus burtica…

- Un roman in varsta de 48 de ani a fost ranit pe aeroportul din Madrid dupa ce a sarit in ajutorul unei tinere din Mexic, ranite de un atacator cu un cutit. The post Roman ranit in Madrid dupa ce a sarit sa apere o femeie atacata de un agresor cu un cutit appeared first on Renasterea banateana .

- Desi razboiul comercial s-ar putea apropia de un posibil armistitiu, incercarea Chinei de a deveni lider mondial este acum mai putin probabila. Din fabrica lumii, in cateva decenii China ar putea ajunge doar o mica uzina. Primele economii ale lumii, aflate intr-un conflict comercial de mai bine de…

- Cea mai inalta oficialitate din domeniul securitatii din Mexic a recunoscut ca a trecut de doua ori ilegal frontiera in SUA, cand era mai tanar, pentru a munci, relateaza marti dpa potrivit Agerpres. "Am spalat masini si farfurii, am fost nevoit sa fac asta", a declarat ministrul Securitatii…