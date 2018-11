Stiri pe aceeasi tema

- Un caz șocant s-a petrecut la Londra, unde o femeie gravida a fost impușcata cu o arbaleta in fața celor cinci copii ai ei. Femeia a incetat din viața la spital, dar medicii au reușit, miraculos, sa-l salveze pe copilul ei nenascut, a informat skynews.co.uk . Devi Unmathallegadoo a fost atacata in casa…

- Un bebeluș nascut prematur la maternitatea din Slatina a fost salvat de medici, deși avea șanse mici de supraviețuire. A venit pe lume la nici 27 de saptamani și cantarea mai puțin de un kilogram. Medicii au incercat sa-l transfere la un spital cu dotari speciale pentru prematuri.

- Michelle Vanbuskirk, 43 de ani, este acuzata ca ar fi agresat doua insoțitoare de zbor ai companiei United Airlines intr-un avion care a plecat pe 23 septembrie din Heathrow, Anglia, cu destinația Washington DC, SUA. Femeia s-ar fi urcat la bordul avionului UA919 intr-o stare de ebrietate avansata.…

- Unul dintre cei mai cunoscuti oligarhi rusi, Roman Abramovici, a picat in focul incrucisat dintre Londra si Moscova in urma tentativei de asasinare a lui Serghei Skripal. Ramas fara viza de sedere in Anglia, Abramovici este pe punctul sa isi faca exitul din clubul de fotbal Chelsea pe care il detine…

- Publicația din Italia, Corriere dello Sport, scrie ca viitorul fostului tehnician al echipei Chelsea, Antonio Conte, este colorat in alb. Potrivit jurnaliștilor din Peninsula, președintele lui Real Madrid, Perez, nu mai are rabdare cu actualul antrenor, Julen Lopetegui, și se gandește la schimbare.…

- Negciatorul-sef UE Michel Barnier a propus Regatului Unit o prelungire cu un an perioada de tranzitie de dupa plecarea sa din UE, pentru a debloca negcierile Brexitului, aflate in continuare in impas inaintea unui summit european prevazut miercuri seara la Bruxelles, relateaza AFP.”Una…

- Pompierii din Dallas au ajuns inaintea poliției, duminica noapte, la o casa din Fairpark, locul in care avea loc un scandal și din care s-au auzit mai multe impușcaturi. Cei 12 pompieri ajunși la fața locului s-au aflat intr-o situație periculosa. „Exista un barbat impușcat care se afla in casa unui…

- O echipa de cercetatori a analizat impactul pe care Wi-Fi-ul gratuit disponibil în trenurile care circula pe rutele Londra - Birmingham, respectiv Londra - Aylesbury îl are asupra calatorilor care merg spre serviciu.