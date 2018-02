Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus in varsta de patru luni, care se afla cu parintii la un centru SPA, intr-o localitate apropiata municipiului Baia Mare, s-a inecat, vineri, in timpul alaptarii, apoi a intrat in stop cardio-respirator.

- Directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Bare, Vasile Pop, a declarat ca micutul se afla in moarte cerebrala de cand a fost adus la unitatea medicala.”Bebelusul de 4 luni a fost adus vineri seara la spital, era dupa doua stopuri cardio – respiratorii…

- Bebelusul de 4 luni, resuscitat vineri seara de paramedicii SMURD Maramures a murit, sambata, la Spitalul Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare, o necropsie urmand sa stabileasca exact cauzele care dus la decesul acestuia, transmite corespndentul MEDIAFAX.

- Un barbat, cel mai probabil aflat in vizita la Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” din Baia Mare, a sarit in gol de la etajul 10 al cladirii. Acesta se pare ca a plonjat spre moarte de la unul dintre geamuri, profitand ca in zona nu se afla niciun cadru sanitar sau de la […] The post…

- Lumea filmului este in doliu dupa ce actrița Nenette Fabray, devenita celebra in urma rolului pe care l-a avut in muzicalul “Love life”, a decedat la varsta de 97 de ani. Tristul anunț a fost facut de Jamie MacDougall, fiul artistei. Nenette Fabray și-a dat ultima suflare in locuința ei din Palos Verdes,…

- Echipajul de Terapie Intensiva Mobila al SMURD Maramureș a salvat in dupa-amiaza zilei de vineri, 23 februarie viața unui sugar de 4 luni. In jurul orei 17.45, un apel la 112 anunța ca un copil aflat cu parinții la o piscina din zona Baia Mare s-ar fi inecat. Imediat, echipajul TIM s-a deplasat la fața…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 50, a informat joi seara Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii…

- Politistii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier petrecut pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanta, in urma caruia trei persoane au fost ranite, printre care si un copil. La fata locului au ajuns si mai multe echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta, care au inceput…

- Anastasia Cecati, actrița ucisa de concubin, devenise mama cu doar trei saptamani in urma. Femeia a fost omorata chiar in apartamentul in care locuia cu fetița ei. Alexei Mitachi i-a taiat gatul, apoi s-a aruncat de la etajul 7. Polițiștii au descoperit-o pe Anastasia Cecati intr-o balta de sange, iar…

- ‘Balena albastra’ a revenit si a facut doua victime! Autoritatile din Rusia investigheaza moartea a doua surori vitrege care sunt suspectate ca ar fi jucat ‘Balena albastra’. Maria Vinogradova, de 12 ani, si sora ei vitrega Anastasia Svetozarova, de 15 ani, au fost gasit moarte. Cele doua se aflau pe…

- S-au scurs clipe dramatice, duminica seara, in comuna Botoroaga din județul Teleorman. Doi tineri au sfarșit in chinuri cumplite dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac și s-a rupt in doua. (VEZI ȘI: VIDEO. HAOS PE AUTOSTRADA BUCURESTI – PITESTI. VREMEA A DAT TRAFICUL PESTE CAP, IAR ACCIDENTELE…

- Un atac armat a avut loc la un festival din Rusia, cel puțin cinci persoane decedand, iar alte patru fiind ranite. Un barbat a deschis focul asupra oamenilor aflați la festivalul ținut in orasul Kizlear, din provincia rusa Daghestan, au anuntat autoritatile locale. Atacatorul a fost impușcat mortal…

- Un barbat a fost gasit decedat, duminica, pe marginea unui drum din judetul Botosani, el murind cel mai probabil din cauza frigului. Politistii au deschis un dosar pentru moarte suspecta, iar necropsia urmeaza sa afle care a fost cauza decesului.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, oamenii legii au fost anuntati duminica despre faptul ca trupul neinsufletit al unui barbat in varsta de 73 de ani a fost gasit pe un drum din localitatea Broscauti. Cadrele medicale sosite la fata locului nu au facut decat…

- Caz halucinant la o gradinita din Rusia. O fetita de trei anisori a murit inghetata, dupa ce educatoarele au uitat-o afara cand s-au intors de la o plimbare. Trupul ei a fost gasit in spatele unei gramezi de zapada din curtea gradinitei. Afara, in Moscova, erau aproximativ -5 grade, scrie dailymail.co.uk.…

- Ionuț Liviu Sugacevschi, cunoscut drept „Jaguarul” de la Exatlon, a devenit in scurt timp revelația show-ului. Meciul cu Mexicul, in care sportivul a invins de trei fara drept de apel, l-a transformat intr-unul din favoriții acestei competiții. Puțini știu, insa, prin ce drama a trecut Ionuț, in urma…

- Tragedie pe DJ 592, unde doua mașini s-au izbit frontal, iar in urma impactului violent, o persoana și-a pierdut viața, iar celelalte aflate in autoturisme au fost ranite grav și duse la spital. O fetița de 6 ani este persoana care a murit. In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei…

- Fetița de noua ani bolnava de cancer, ai carei parinți au refuzat sa o trateze, a murit Fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze a murit. Fata suferea de cancer renal in faza avansata inca de la varsta…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe strada Soveja din municipiul Constanta in zona Scolii de Maistri Militari. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor. Politistii rutieri au deschis o ancheta pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte…

- Incepand cu luna iulie, salajenii asigurați in sistemul de sanatate vor putea sa iși masoare tensiunea arteriala pentru 24 de ore (Holter-TA) la medicii de familie si vor putea obtine dispozitive medicale fara a sta la cozi, asa cum e in prezent. Mai precis, vor putea trimite documentele prin posta…

- Imediat dupa naștere, se pare ca au aparut complicații. Bebelusul a facut un stop cardio-respirator la clinica, a fost resuscitat și apoi transferat la Spitalul Judetean Constanta, fiind intubat, potrivit replicaonline.ro. Nou-nascutul a intrat din nou in stop cardio-respirator la spital…

- Barbatul a fost vazut de un localnit aflat pe mal cazand in apa inghetata a lacului de acumulare Dridu. Acesta a sunat imediat la 112 și, in cel mai scurt timp, au plecat spre locul evenimentului salvatorii de la Detașamentul Urziceni cu barca și ambulanța SMURD, o echipa medicala de la Serviciul…

- Unul din trei romani cu activitați in domeniul medical (personal spital, farmacii, clinici de specialitate, doctori, farmaciști, etc.) au imprumutat bani pentru a-și redresa bugetul casei pentru ca nu se ajung cu banii. Pe o alta linie de activitate, dar ceva mai prudenți daca ne uitam la statistici…

- Un docher a cazut ieri seara peste bord in Dana 39 a Portului Constanta. A fost scos din mare si resuscitat de cadrele medicale de la Ambulanta. Din pacate cu toate eforturile depuse de cadrele medicale nu s a mai putut face nimic pentru a i fi salvata, fiind declarat decedat la Spitalul Clinic Judetean…

- Un barbat de 27 de ani, instituționalizat in cadrul CITO Odobești, a murit in aceasta seara dupa ce s-a inecat cu mancare. „In timp ce personalul din cadrul centrului suna la 112, asistentul medical a aplicat imediat manevre specifice de acordare a primului ajutor in aceste cazuri, in vedere…

- O femeie care a nascut la un spital privat a murit la scurt timp dupa ce a fost supusa unei interventii chirurgicale la Spitalul Judetean Constanta, unde fusese trasnferata in urma aparitiei unor complicatii. Reprezentantii spitalului privat sustin ca decesul a fost cauzat de o anomalie placentara rara…

- Anunțul ca o mamica a murit dupa ce a nascut la maternitatea ISIS a cutremurat Constanța. Noi detalii ies la iveala, menite sa faca lumina în acest caz. Mamica se afla la cea de-a doua sarcina. Dupa ce pe primul copil l-a nascut prin cezariana, pe cel de-al doilea a ales sa-l nasca natural,…

- Sistemul de sanatate din Marea Britanie este în pragul colapsului. Din cauza Brexitului, tot mai multe cadre medicale straine planuiesc sa plece din Regat, speriate de incertitudinea zilei de mâine si deranjate de faptul ca șefii și-au schimbat atitudinea

- Un copil de 13 ani a murit dupa ce tatal sau a plonjat cu mașina in raul Argeș, sambata. Un barbat a plonjat, sambata, cu masina in raul Arges, pe raza comunei Vanatorii Mici din judetul Giurgiu, in masina aflandu-se si doi copii, de 13 si 11 ani. Barbatul a reusit sa iasa si sa-l scoata si pe copilul…

- O femeie in varsta de 70 de ani din comuna doljeeana Cetate a murit dupa ce a fost plimbata intre doua spital. Ioana Victoria Grasoi a ajuns la unitatea spitaliceasca din Calafat pe data de 9 ianuarie, iar medicul de garada a trimis-o cu o ambulanta la Craiova. Cadrele medicale le-a spus rudelor a doua…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe Centura de Est a orasului Ploiesti, in dreptul combinatului Teleajen, Poarta 4. Din primele informatii un autoturism s a rasturnat, iar doua victime sunt incarcerate iar una decedata. Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu o autospeciala, o…

- Un barbat a murit intr-un hipermarket din Craiova. Pensionarul de aproape 80 de ani și-a pierdut viața, in urma unui stop cardio-respirator. Alerta a fost data, dupa ce batranului i s-a facut rau in magazin, noteaza observator.tv . Potrivit ISU Dolj, la fața locului a fost trimis de urgența un echipaj…

- Un barbat in varsta de 74 de ani din localitatea Ibanesti din judetul Botosani a murit, miercuri, dupa ce a fost surprins de un mal de pamant, a declarat, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, barbatul s-ar fi aflat intr-o cariera…

- Shahida Shahid a consumat un hamburger de la Almost Famous Burgers, din orasul Manchester, conform Daily Mail. Fata era alergica la produsele lactate si a decedat dupa ce a mancat un hamburger care continea carne de pui gatita in lapte batut. A murit FULGERATOR la 28 de ani in timp ce canta.…

- O studenta, care era alergica la produsele lactate, a decedat dupa ce a mancat un burger care continea carne de pui gatita in lapte batut. Shahida Shahid, in varsta de 18 ani, a murit cand se afla in spital, pe 12 ianuarie 2015, la 3 zile dupa ce a consumat un burger de la Almost Famous Burgers,…

- Un accident a avut loc in aceasta dimineata in Dana 136 A Portului Constanta Sud Agigea. Un barbat a cazut de la inaltime. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta, chemate in ajutor. Din primele informatii pacientul se afla intre vapor si macara. ...

- Secția de Terapie Intensiva a Institutului Matei Balș nu este inchisa. Cadrele medicale nu pot asigura insa ventilația mecanica a pacienților. Afirmația a fost facuta de managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals” Adrian Streinu-Cercel. „Sectia de Terapie Intensiva nu este inchisa. Este…

- In urma cu putin timp la 112 s-a primit un apel conform caruia in camera unei pensiuni situata pe strada Mihai Eminescu din Baia Mare a fost gasit barbat fara suflare. La fata locului s-a deplasat imediat un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta Maramures, dar si echipaje de politie. Cadrele…

- Un barbat in varsta de 42 de ani, din comuna Calimanești, a fost gasit inecat vineri in canalul Siret Baragan, in zona denumita de localnici „La sifoane”, orașul Marașești, cartier Padureni. Potrivit apropiaților, barbatul ar fi plecat de acasa la pescuit in cursul…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri seara, la un accident rutier petrecut pe DN 6, la iesirea din Isalnita catre Filiasi, dupa ce doua masini s-au ciocnit, una dintre acestea rasturnandu-se. La fata locului…

- Din primele cercetari, un babat iîn vârsta de 57 de ani, domiciliat în Câmpia Turzii, s-a angajat în traversarea neregulamentara a soselei si a fost lovit în plin de un autoturism înmatriculat în judetul Salaj, care circula pe directia Dej - Baia Mare.

- Noi, SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI MORARI SI ASOCIATII, cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, Potrivit art. 762 alin 1. Cod. Pr. Civila aducem la cunostinta generala ca in ziua de…

- Potrivit martorilor, batranul a stat ascuns in zona caii ferate din Medeea, iar cand a trecut primul tren, inainte ca cineva sa poata interveni, s-a aruncat in fața acestuia. Trupul barbatului a fost secționat in doua de catre roțile trenului, scrie libertatea.ro. La locul accidentului s-a…

- O femeie din Arges care sustine ca si-a pierdut bebelusul, dupa nastere, din cauza unei bacterii din spital, spune ca, potrivit MS, salonul in care era micutul a fost dezinfectat ”cu apa chioara”. Mai mult, expertiza de la Bucuresti va fi interpretata de spitalul in care a murit copilasul.

- UPDATE ORA 17:27 Un copil in varsta de doi ani, transportat in stare grava la spitalul din localitatea argeșeana Costești, sambata, dupa ce a fost strivit sub o piesa de mobilier, a decedat. Cadrele medicale au încercat timp de aproximativ o ora resuscitarea victimei, care era în…