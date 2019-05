Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș din China a fost salvat ca prin minune dupa ce a cazut de la etajul cinci al unui bloc. Un barbat din orașul chinez Yining a salvat miraculos cu bebeluș de doi ani care a cazut de la etajul cinci al unui bloc. Potrivit CCTV Plus, barbatul, pe nume Tonk Turghanbek, și-a dat seama ca urma sa…

- Imagini incredibile surprinse in China, acolo unde un tanar de 28 de ani a salvat viața unui copil care a cazut de la etajul cinci al unui bloc. Unul dintre cele mai mari pericole pentru un copil nesupravegheat este o fereastra deschisa.

- Un caz incredibil a fost surprins de camerele de filmat, in China. Un tanar de 28 de ani, care pur și simplu iși parca mașina, a devenit erou de ocazie dupa ce a reușit sa prinda un copil cazut de la etajul cinci al unui bloc.

- Drama cu final fericit pentru un bebeluș nou nascut. O adolescenta care și-a ținut sarcina ascunsa a incercat sa scape de fiul ei, in cel mai cumplit mod. S-a dus pe un camp, unde l-a ingropat de viu. Salvarea, insa, a venit dintr-un loc neașteptat.

- Un copil de 11 ani a fost internat in stare grava, in aceasta seara, in Spitalul Municipal din Hunedoara, dupa ce a cazut de la etajul 4, pe scara interioara a unui hotel din localitate. "La fata locului s-a deplasat un echipaj al Ambulantei, care a stabilizat victima si a transportat-o la Unitatea…

- Incidentul a avut loc in Washington, Statele Unite. Copilul de 20 de luni a fost lasat singur in camera de mama lui și s-a cațarat pe fereastra. El a cazut de la etajul șase al blocului pe capota unei mașini. Norocul micuțului a fost un barbat pe nume Edward Lu care a decis sa mearga cu bicicleta la…

- Logodnicul lui Katy Perry arata mai bine ca niciodata si isi etaleaza fizicul desavarsit fara pic de pudoare. Insa trupul bine facut al actorului a avut de suferit, in trecut, in urma unui accident aproape fatal suferit de acesta.

- Tragedie la Sibiu, acolo unde un baiețel de un an și șapte luni a murit, dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc. Copilul ar fi fost lasat nesupravegheat, motiv pentru care moartea este acum cercetata de polițiști.