Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare au gasit un bebelus de zece luni in viata, printre ramasitele unui apartament de la blocli din Rusia care s-a prabusit partial in urma unei explozii de gaze. Explozia, care s-a produs luni, in ultima zi a anului 2018, si despre care se crede ca a fost cauzata de o scurgere de gaze,…

- Echipele de salvare au anuntat ca au gasit un bebelus de zece luni in viata printre ramasitele unei cladiri de blocuri din Rusia care s a prabusit partial in urma unei explozii de gaze, a relatat marti agentia ruse de presa TASS, citata de Reuters si Agerpres.roExplozia, care s a produs luni si despre…

- Echipele de salvare au anuntat ca au gasit un bebelus de zece luni in viata printre ramasitele unui apartamentul de blocuri din Rusia care s-a prabusit partial in urma unei explozii de gaze, a relatat marti agentia ruse de presa TASS, citata de Reuters. Explozia, care s-a produs luni si despre care…

- Un bebeluș de zece luni a fost gasit in viața printre ruinele blocului distrus de o explozie in orașul rus Magnitogorsk luni la 6.00 dimineața, transmite Tass, citata de Reuters. Potrivit ultimelor informații oferite de agenția de știri rusa, 7 ...

- Bilantul mortilor exploziei de gaze intr-un bloc de locuinte din Rusia a ajuns la cel putin sapte, a anuntat agentia de presa TASS, preluata de dpa, marti dimineata devreme, citand Ministerul Apararii Civile, scrie Agerpres. Numarul mortilor ar putea creste, au declarat oficiali. Echipele…

- Bilantul mortilor exploziei de gaze intr-un bloc de locuinte din Rusia a ajuns la cel putin sapte, a anuntat agentia de presa TASS, preluata de dpa, marti dimineata devreme, citand Ministerul Apararii Civile. Sursa foto: (c) Maxim Shmakov/AP Numarul mortilor ar putea creste, au declarat oficiali.…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat luni la Magnitogorsk (sud-vestul Rusiei), la cateva ore dupa ce o explozie provocata de o scurgere de gaz s-a soldat cu cel putin patru morti intr-un bloc din acest oras, relateaza AFP, Reuters si dpa. Putin, care se pregatea sa sarbatoreasca…

- Trei persoane au fost ucise in prabusirea unei parti dintr-un imobil de locuinte dupa o explozie provocata de gaze luni dimineata devreme in orasul Magnitogorsk din sudul Rusiei, a informat mass-media locala, transmit dpa si Reuters, potrivit Agerpres. Zece persoane au fost salvate de sub daramaturile…