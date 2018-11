Un bătrân le-a scris rudelor o scrisoare. Cât adevăr! Nu e de mirare că s-a viralizat imediat! Am crescut intr-o familie practica. Parintii mei aveau foarte mult bun simt. Mama mea reutiliza pana si folia de aluminiu dupa o folosea la gatit. Era regina reciclarii de dinainte sa apara aceasta moda. Tata era la fel de practic si prefera sa repare pantofii vechi decat sa-si cumpere altii noi. Casnicia lor era frumoasa si se baza numai pe visele lor. Cei mai buni prieteni ai lor locuiau in apropiere. Parca ii si vad. Tata in pantaloni si tricou, cu o palarie pe cap. Mama in rochia ei de casa, cu matura intr-o mana si prosopul in alta. Tot timpul era cate ceva de reparat. O perdea,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate (56%) dintre români declara ca fac parte dintr-o familie tradiționala, în timp ce 38% considera ca sunt membrii ai unei familii moderne, releva un studiu iSense Solutions, desfașurat online, în mediul urban. În același timp, familia moderna ramâne…

- Nevoia existentei unei forme organizate de petrecere a timpului elevilor din ciclul primar in intervalul orar 12:00-16:00 a crescut considerabil in ultimii ani. Aceasta nevoie a avut ca raspuns crearea ofertei cadrelor didactice de program prelungit. Dascalii s-au organizat in PFA si astfel…

- De cand e lumea și pamantul, de la Mircea cel Batran pana la partizanii din timpul comuniștilor, padurea a fost sora buna a romanului. Romanul a cantat-o in doine, balade, in orice forma folclorica, a slavit-o in poezie, a avut grija de ea ca de ochii din cap. Parinții noștri, mai ales cei care au […]…

- Un copilaș care a trait doar noua zile a salvat viața unui alt nou-nascut. Fetița a venit pe lume cu o maladie fara leac iar parinții au fost de acord sa-i doneze organele. Micuța Lila a devenit eroina, fara sa știe, și a murit in brațele mamei sale. Prin moartea sa, a salvat insa un alt bebeluș aflat…

- Puiul girafei, in varsta de doua luni a murit, la aproape doua saptamani dupa ce mama sa a atacat un om de știința american și pe fiul sau, in apropierea casei lor din Africa de Sud. In urma incidentului, femela girafa a fost mutata intr-un nou loc, insa puiul ei nu a supraviețuit transferului. Riaan…

- Un tanar roman in varsta de 29 de ani, rezident in Montalto di Castro, provincia Viterbo (Lazio), Italia s-a spanzurat, dupa ce si-a sunat parintii, anuntandu-i ca vrea sa se sinucida. Tragedia a avut loc in noaptea dintre 3 și 4 septembrie. „Ma omor!”, le-a spus tanarul parintilor lui, la telefon.…

- O tanara de 22 de ani a postat pe Facebook o scrisoare deschisa adresata primarului Mihai Chirica. Andreea Diaconu a prezentat cateva realitati crunte din municipiul Iasi - probleme care ar putea fi rezolvate daca ar exista interes din partea autoritatilor. Ea a relatat si intamplari nefericite prin…

- Rapperul Snoop Dog a publicat un video de la protestele din Romania, in care un bErbat love"te un jandarm. Clipul video s-a viralizat imediat, fiind vizualizat in doar 24 de ore de peste douE milioane de persoane.