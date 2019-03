Stiri pe aceeasi tema

- Singuratatea l-a impins pe un batran din Vaslui sa faca un gest necugetat. Ramas singur, dupa ce copiii i-au plecat la munca in strainatate, a decis sa se sinucida. Barbatul s-a intins pe drumul național ce duce spre Bacau și și-a așteptat moartea.

- Fotbalul romanesc e din nou in doliu. Ioan Anton, fostul portar al Farului Constanța de acum 27 de ani, s-a stins din viața dupa o lupta grea cu cancerul. Facea de mai bine de un an de zile chimioterapie și radiochimioterapie la Institutul Regional de Oncologie de la Iași. Daca a trecut cu bine peste…

- FRUMOS…Sosirea primaverii i-a adus inspiratie unei tinere din Vaslui. Fata a vrut sa-i arate prietenului ei, printr-o metoda inedita, cat de mult il iubeste. Tanara nu a tinut cont de unele priviri dezaprobatoare si a mers la masina iubitului sau pentru a o tapeta cu mesaje de dragoste. Aceasta a lipit…

- Curtea de Apel Craiova a respins, luni, toate apelurile facute si a decis sa mentina sentinta Judecatoriei Targu-Jiu, prin care interpreta de muzica populara Irina Birou a fost condamnata la doi ani de inchisoare cu suspendare. Hotararea instantei este definitiva. De asemenea, asiguratorul a fost obligat…

- Un barbat de 35 de ani, din comuna Slatina, a fost surprins și accidentat ușor de o mașina, in timp ce era intins pe carosabil. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 18.00, pe strada 22 Decembrie din Suceava, iar victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.…

- Honda pregatește primul sau model electric. Dupa ce in 2017 a prezentat conceptul electric Urban EV, anul 2019 va fi cel in care japonezii vor introduce prima mașina electrica in gama, anunțata de un prototip pe care marca nipona il va aduce in premiera mondiala la Salonul Auto de la Geneva. Viitorul…

- Autoritațile din Vaslui au intrat in alerta dupa ce un microbuz cu 18 pasageri s-a ciocnit, vineri, cu o mașina, in localitatea Salcioara.Reprezentanții ISU Vaslui au declarat pentru MEDIAFAX ca, potrivit primelor informații, un microbuz cu 18 pasageri s-a ciocnit cu o mașina, in localitatea…

- Un pieton a fost accidentat joi de un autoturism, la Plopșoru, Valeni. Pietonul a traversat prin loc nepermis si fara sa se asigure, fiind acrosat de un autoturism. Victima de 83 ani este inconstienta.