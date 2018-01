Stiri pe aceeasi tema

- Oricat ar parea de greu de crezut, inca exista constanteni care se lasa pacaliti prin metoda „Accidentul”. Ultimul credul este un barbat de 83 de ani din Constanta care, ieri noapte, a ramas fara 20 de mii de lei. Alte doua persoane au fost sunate, in aceeasi noapte, pentru a li se cere diverse sume…

- Știm deja ca in Romania muzica nu mai vinde, ca oamenii prefere sa pirateze piesele artiștilor preferați, decat sa le cumpere cd-ul, munca efectiva. In aceasta nebuloasa, iata ca Fuego surprinde din nou, el fiind unul dintre cei care mai au curaj sa scoata materiale discografice intregi, chiar cate…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 8 ianuarie, ora 06.15, un barbat, de 67 de ani, din Constanta, a condus o autoutilitara pe DN 3, dinspre Constanta catre Murfatlar, iar in dreptului unui marcaj pietonal din localitatea Valul lui Traian, a surprins si accidentat mortal o femeie, de 59 de ani, care…

- Un barbat de 34 de ani din judetul Constanta a fost sanctionat de politistii din comuna Coarnele Caprei, judetul Iasi dupa ce a provocat un scandal.Suspectul, care se afla sub influenta bauturilor alcoolice a fost amendat cu 1500 de lei, informeaza bzi.ro. ...

- Primele zile ale anului 2018 vin cu vreme neobișnuit de calda pentru data din calendar. Cerul va fi mai mult noros și sunt posibile ploi slabe. Astazi, vremea se va încalzi, iar temperaturile vor fi cu mult mai ridicate decât mediile climatologice specifice datei. Maximele se vor situa…

- Polițiștii Prahoveni au destructurat o grupare infracționala specializata in inșelaciuni prin metoda ,,accidentul”. 5 persoane au fost reținute. La data de 19.12.2017, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, au fost sesizați privind comiterea unor inșelaciuni prin metoda ”accidentul”. In aceeași…

- Weekendul ce tocmai s-a incheiat a fost unul iesit din comun pentru politistii din municipiu. In cele doua zile libere, politistii au fost anuntati de mai multe tentative de inselaciune. Practic, este pentru prima oara cand lugojenii anunta politia la cateva minute dupa ce au primit telefoane in care…

- Cinci persoane din judetul Constanta, dintre care doua minore, au fost prinse de politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Prahova dupa ce au inselat prin metoda ”accidentul” mai multi batrani.

- Exclus din Casa Regala a Romaniei și oprit sa urce in Trenul Regal pentru a il conduce pe Regele Mihai pe ultimul drum, fostul principe Nicolae a fost alungat și de la parastasul bunicului sau, potrivit unei cunoscute bloggerite. Fostul principe Nicolae a fost avut acordul familiei regale pentru a-si…

- Multe ne au fost dat sa vedem in Constanta noastra pitoreasca.Dar parca asa ceva nu prea ar crede multa lume, unde nici noi, care am vazut atatea, si nu am crezut pana nu am vazut, pe viu.Ei bine, de cel putin doua zile, un cal, de cateva sute de kilograme, zace, la circa 50 de metri, langa biserica…

- Colegii Alinei Ciucu de la compania multinationala Genpact au avut parte de un mesaj tulburator din partea companiei in momentul in care au deschis casuta de e-mail in aceasta dimineata. O parte dintre acestia au inceput sa planga atunci cand au citit mesajul.

- Chiar daca mitul poate varia de la zona la zona, in special in functie de clima din perioada Craciunului, Mos Craciun este imaginat ca fiind imbracat intr-un costum rosu, avand o barba lunga si alba si locuind in Finlanda sau in Canada.

- Accidentul de sâmbata seara a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se poate vedea momentul în care neatenția unei șoferițe era sa provoace o tragedie. Evenimentul rutier a avut loc la intersecția dintre strazile Ion Rațiu și Mircea cel Batrân. O șoferița aflata…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 2 decembrie a.c, ora 10.00, un barbat de 48 de ani, din Navodari, a condus un autoturism pe bulevardul Navodari fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In dreptul sensului giratoriu din dreptul taberei Delfinul a pierdut controlul directiei si a intrat in coliziune…

- Tanarul de 19 ani care a provocat accidentul rutier de joi seara de pe DN 79 Arad - Oradea a decedat vineri dimineața la Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad, informeaza surse din unitatea medicala. Tânarul Alfred Dome, din satul Țipari, comuna Sintea Mare, a murit vineri…

- Comunicatul de presa emis de purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, prin care se solicita Parlamentului Romaniei sa respinga proiectul de modificare a legilor Justiției, pare a fi o cop...

- O mama din orașul american Cortland s-a luptat sa-și gaseasca fiica disparuta chiar și dupa ce polițiștii au renunțat la cautari. In luna august, Angela a mers in vizita la fiica ei, Mary, pentru a-i da un cadou: niște haine noi. Mary i-a spus ca a picat la fix pentru ca avea o intalnire cu un barbat…

- Actrita Cristina Stamate s-a stins din viața, luni dimineața, la Spitalul de Urgența Floreasca, la varsta de 71 de ani, la aproape 3 ani de la operația la inima la care a fost supusa actrița."Cu putin inainte de ora 7,00, in aceasta dimineata, a decedat”, a anuntat purtatorul de cuvant al…

- Amfiteatrul "Coriolan" al Colegiului National "Mircea cel Batran" a gazduit, in aceasta saptamana, intalnirea anuala a claselor a IX a bilingv franceza din orasul Constanta. La intalnire au participat, alaturi de elevii de la CNMB si colegii lor de la Liceul Teoretic ldquo; Ovidius" si Liceul Teoretic…

- Lotul Romaniei a obtinut doua medalii de argint, doua medalii de bronz si o mentiune la a XI-a editie a Olimpiadei Internationale de Astronomie si Astrofizica (12 – 20 noiembrie, Thailanda). Medaliile de argint au fost adjudecate de Radu Andrei (clasa a XI-a/Colegiul Național „Nicolae Balcescu” din…

- Micuța care in urma cu mulți ani cucerea publicul din Romania cu felul sasait in care vorbea intr-o celebra reclama este astazi o domnișoara in toata regula. In 2002, o reclama facea senzație pe toate posturile de televiziune. Spotul pentru un sortiment de mezel o avea drept protagonista pe Luiza Lucuța…

- Vremea se raceste in acest weekend. Ciclonul Peter va aduce lapovita si ninsori in nordul tarii. Iar in sud si sud vest, un alt ciclon, botezat Numa, va determina ploi abundente. Astazi, vremea se va mentine in general inchisa. In jumatatea de sud a tarii va ploua pe arii extinse, iar local, mai ales…

- Ceremonialul militar dedicat aniversarii a 146 de la infiintarea Academia Navala "Mircea cel Batran" a inceput. Printre cei prezenti se numara prefectul Ioan Albu, rectorul Octavian Tarabuta, viceamiralul Alexandu Marsu, profesori, senatorul Vergil Chitac, fostul rector al Academiei Navale, Decebal…

- Din primele informatii soferul decedat in tragicul accident de la intrare in Valu lui Traian este jandarm la Gruparea Mobila Tomis Constanta. Reprezentantii Gruparii Mobile Tomis Constanta au confirmat pentru ZIUA de Constanta ca exista un jandarm in cadrul unitatii care corespunde descrierii. Reamintim…

- Un tanar de 20 de ani care a condus fara permis, a acrosat un batran aflat pe marginea drumului, dupa care a disparut de la locul faptei, s-a ales cu un dosar penal pentru comiterea a trei infractiuni.Accidentul s-a produs luni, in jurul orei 11.15, pe un drum comunal din comuna Todiresti. In timp ...

- Ar putea sa va intereseze: Tranzacții frauduloase 6.06.2010 Viteza a ucis din nou 6.06.2010 Neatenția costa 9.06.2010 Și-au tras antrenor 10.06.2010 Accidentul extrem de grav provocat de neatenția șoferului de 28 de ani, care nu a acordat prioritate noaptea trecuta, intrând în plin, într-un…

- Un accident cumplit s a produs in aceasta noapte in jurul orei 00.15. Autoturismul in care si au pierdut viata doi tineri se deplasa pe strada Decebal din Constanta, dinspre bulevardul Tomis catre strada Walter Maracineanu. Potrivit IPJ Constanta, la intersectia cu bulevardul Mircea, soferul de 29 de…

- Doi tineri care aveau toata viata inainte au avut parte de un sfarsit cumplit, dupa ce masina in care se aflau s-a lovit puternic de o alta, oprindu-se apoi in zidul sediului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea. Accidentul a avut loc in cursul noptii trecute, pe strada Mircea cel Batran,…

- Ar putea sa va intereseze: Salveaza o viața! 14.06.2010 O mașina ce aparține unei firme de securitate a ajuns cu roțile in sus in urma unui accident rutier 4.10.2014 Ajutor, numai umanitar 12.06.2010 Și-au implinit visul 7.06.2010 Zi neagra pe strazile din Constanța. Noaptea trecuta, chiar în…

- Accident in Constanța: o mașina s-a izbit in sediul ISU Dobrogea. Doua persoane și-au pierdut viața. Un accident rutier s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni pe o strada din municipiul Constanta. Un Audi Q5 care circula pe strada Mircea cel Batran din municipiul Constanta, a lovit un autoturism…

- Accidentul s-a produs pe strada Mircea cel Batran. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Dobrogea, Anca Chirita, din constatarile facute la fata locului a reiesit ca doua autovehicule au intrat in coliziune, pe fondul neasigurarii corespunzatoare si neacordarii de prioritate in intersectie,…

- In urma posibilului accident nuclear a fost provocat un nor radioactiv. Accidentul a avut loc cel mai probabil deasupra fluviului Volga si muntilor Urali, in ultima saptamana a lui septembrie. Particule de ruthenium-106 au fost detectate in mai multe state, dar concentratia acestora nu este…

- Politistii din Alba Iulia l-au identificat pe un tanar de 17 ani, din judetul Constanta, ca persoana banuita de comiterea a doua fapte de inselaciune si a unei tentative de inselaciune prin metoda „accidentul”. Acesta se afla in arestul IPJ Hunedoara, dupa ce, in cursul zilei de 6 noiembrie, ar fi incercat…

- Tanarul de 17 ani, din judetul Constanta, retinut luni de politistii din Deva, a cauzat un prejudiciu de 34.000 de lei in dauna unor persoane din Alba Iulia. Astfel, a intrat si in atentia politistilor din Alba. Potrivit IPJ Alba, politistii din Alba Iulia l-au identificat pe un tanar de 17 ani, din…

- Un minor in varsta de 17 ani din judetul Constanta a fost retinut, luni, pentru inselaciuni prin metoda “Accidentul”, comise in judetele Alba, Hunedoara, Cluj si alte zone din tara. In momentul in care a fost prins de politistii hunedoreni, la Deva, acesta avea asupra sa trei telefoane mobile si bani:…

- ACCIDENTE….Inca un accident rutier s-a petrecut, ieri dimineata, intr-una dintre intersectiile “blestemate” din municipiul Vaslui. In ultima perioada, la Independenta, au avut loc cateva accidente grave si foarte grave de circulatie. Ultimul a avut loc luni dimineata cand, un sofer grabit nu a respectat…

- Magistratii de la Judecatoria constanta au decis astazi cercetarea sub control judiciar a lui George Robert V., barbatul suspectat ca a condus autoturismul implicat in accidentul rutier de sambata dupa amiaza de pe strada Soveja din Constanta. Decizia instantei nu este definitiva. Reamintim ca un barbat…

- Deși este de puțina vreme pe piața muzicala din Romania, Irina Rimes a reușit sa adune extrem de mulți admiratori și sa fie in topul preferințelor muzicale ale multor romani. Ceva mai indrazneți, unii dintre ei i-au facut și ceva propuneri curajoase. Astfel Irina Rimes a fost ceruta de soție nu o data,…

- Au trait experienta vietii lor! Vorbim despre 2 frantuzoaice care au parcurs nu mai putin de 4000 de kilometri, din Franta pana la Constanta, si nu oricum, ci pe bicicleta. Dupa aproape 2 luni de pedalat, Lucie si Chloe au ajuns la malul Marii Negre, destinatia finala din aventura lor. Lucie și Chloe,…

- Un batran de 81 de ani, din Darmanesti, s-a stins marti noapte pe un pat spital, dupa ce a suferit mai multe arsuri in timp ce incerca sa aprinda aragazul. Accidentul s-a petrecut in urma cu o saptamana, in timp ce barbatul, care locuia singur, a incercat sa aprinda ochiul de la aragaz pentru a-si…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, marti dimineata, iar un alt tanar de 20 de ani a fost ranit in urma unui accident rutier grav la Mangalia. Accidentul a fost inregistrat marți dimineața, in jurul orei 7.00, la ieșirea din Mangalia. Locatara unei case a auzit o bubuitura puternica, iar cand…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 31 octombrie a.c., in jurul orei 07.00, un minor, de 16 ani, din Mangalia, a condus un autoturism pe aleea de acces catre o ferma din apropierea municipiului Mangalia unde, ar fi pierdut controlul volanului, colizionand cu un stalp de pe marginea drumului.In urma accidentului…

- Un barbat de 85 de ani, din Gura Humorului, a fost lovit de o autoutilitara, in timp ce traversa neregulamentar strada Ștefan cel Mare din oraș. Accidentul s-a inregistrat ieri, la pranz, iar victima a suferit rani ușoare. La volanul vehiculului era un barbat de 75 de ani, din Cajvana. Șoferul a fost…

- Si-a facut analizele pentru a ajunge de urgenta la un consult de specialitate, dar laboratorul unde a ales sa isi realizeze investigatiile i-a dat rezultatele dupa mai bine de zece zile. Femeia, insarcinata in luna a treia, spune ca ar fi trebuit sa primeasca raspunsul in cel mult trei zile si ca, din…

- Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs pe DN65, in localitatea Slatioara din judetul Olt, dupa ce un autoturism a lovit un stalp la intrarea pe podul peste raul Olt, pe sensul de mers Craiova-Slatina. Ulterior, alte doua autoturisme au intrat in coliziune cu primul.…

- Da, cam asa ar trebui sa sune un proverb reactualizat, daca ar fi sa ne luam dupa ce i s a intamplat unui sofer: "Cine nu ramane, de dimineata, cu masina in nisipul de pe plaja Modern, din Constanta, nu mai ramane toata ziua".Pentru ca asa l a gasit pe plaja utilizatorul de Facebook Belu Sorin care…

- Felix Stroe s-a nascut pe data de 25 decembrie 1955, in localitatea Valea Teancului, judetul Buzau. Dupa ce a urmat cursurile Liceului "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Buzau, in perioada 1970-1974, Felix Stroe s-a inscris la Academia Navala "Mircea cel Batran" din Constanta, pe care a absolvit-o ca sef…

- Povestea de dragoste dintre Cristina Boroiban si italianul Fausto Berdini poate fi un scenariu de film de la Hollywood. Barbatul, care se va ocupa de acum de cresterea fiicei lor, a povestit cum s-au cunoscut si care e asemanarea dintre ziua in care s-au intalnit prima data si ziua mortii romancei.…