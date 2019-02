Stiri pe aceeasi tema

- Gestul unui batran in varsta de 72 de ani, din Aninoasa, a surprins pe toata lumea. Barbatul și-a donat toți banii agonisiți, unui spital din Campulung, pentru incubatoare de bebelusi. Este vorba de cel puțin 10 mii de euro. Ion Carstoiu a muncit o viata intreaga ca sofer iar banii primiti luna de luna…

- Gest de nota 10 al unui batran din comuna Aninoasa. Ion Carstoiu (77 de ani) a donat 10.000 de euro Spitalului Municipal din Campulung. Banii vor fi folositi pentru achizitionarea de echipamente medicale moderne, in special pentru sectia de Neonatologie a spitalului. „Am vazut un reportaj la televizor,…

- Un batran din Aninoasa ne ofera o lectie minunata de omenie. Și-a donat toți banii stransi intr-o viata - nu mai putin de 10 mii de euro- Spitalului Municipal din Campulung. Asta, desi barbatul traieste in conditii simple si are o pensie modesta. Banii donati vor fi folositi pentru cumpararea de incubatoare…

- Politisti din cadrul Postului de Poliție Gangiova au fost sesizați miercuri, 13 februarie, de un barbat de 73 de ani, din aceeași localitate, cu privire la faptul ca, in cursul aceleiași zile, persoane necunoscute au patruns, prin escaladare, in locuința ...

- In cursul zilei de marti, 12 februarie, politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Giubega au retinut pentru 24 de ore un tanar de 20 de ani, din Constanta, banuit ca ar fi ajutat la savarsirea infractiunii de furt calificat. ...

- Politistii din cadrul Formatiunii Investigatii Criminale s-au prezentat Judecatoriei Gaesti, la data de 6 februarie, cu o femeie, din judetul Valcea, cercetata pentru savarsirea infractiunii de talharie. Aceasta este acuzata, alaturi de iubitul ei, ca au talharit un batran, in plina strada.

- In noaptea de 29/30.11.2018, in jurul orei 00.30, doua persoane necunoscute au patruns inlocuinta unui barbat in varsta de 82 ani din Tarlungeni, de unde au sustras suma de 1.500 de lei, dupa ce l-au amenitat cu un cutit gasit in locuinta acestuia. „In incercarea de a-i determina sa renunte la comiterea…

- Politistii l-au prins pe talhar dupa trei zile, reusind sa recupereze doar o parte din banii pe care acesta ii furase. Suspectul de comiterea faptei este un tanar, care a primit mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile.