- Un barbat in varsta de 93 de ani a murit, luni, dupa ce a fost accidentat mortal de mașina care a venit sa ridice gunoiul din curtea azilului din Reșița in care era cazat, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Caraș-Severin, accidentul…

- Si de ras si de plans! Un sofer a ramas fara cele patru roti de la masina, dupa ce acesta si-a parcat automobilul in curtea casei. Imaginea a fost postata pe o retea de socializare de un martor si a devenit imediat virala.

- Un tanar de 25 de ani a murit, duminica, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren de calatori, care circula pe ruta Resita – Timisoara, in care se aflau aproximativ 60 de persoane, la locul accidentului fiind solicitat sa intervina si elicopterul SMURD.

- La data de 1 august a.c., Poliția Orașului Novaci a fost sesizata prin apelul 112, de un barbat de 72 de ani, din comuna Bumbești Pițic, cu privire la faptul ca i-a fost sustras autoturismul care era parcat in curtea locuinței. In urma verificarilor efectuate de polițiști, autoturismul a fost…

- Curtea de Apel din Statele Unite a decis luni ca Norton Simon Museum poate sa pastreze doua capodopere ale picturii din secolul al XVI-lea, realizate de un maestru german al Renasterii, Lucas Cranach cel Batran, care ii descrie pe Adam si Eva si care au fost furate de nazisti in timpul celui de-Al…

- Omul de afaceri Ion Fugaru a decis sa ramana in concediu, in stațiunea Mamaia, dupa ce a fost audiat, ieri, in calitate de martor, intr-un dosar inregistrat la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanța. Acesta a mers la mare cu mașina Jandarmeriei, in baza unui mandat de aducere emis de magistrați,…

- Comisia Europeana (CE) a facut joi recurs impotriva Ungariei, la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), unde o acuza de „nerespectarea” legislatiei Uniunii Europene (UE) in domeniul azilului si expulzarii migrantilor si a deschis, separat, alta procedura de infringement contra Budapestei, relateaza…

- Comisia a trimis Budapestei o scrisoare de avertisment cu privire la noua legislatie ungara, ”care transforma in infractiuni penale activitatile de sustinere a cererilor de azil si de sejur si restrand dreptul de a cere azil”, a precizat intr-o conferinta de presa o purtatoare de cuvant a CE, Natasha…