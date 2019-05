Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Alba a fost implicat intr-un accident rutier petrecut duminica seara pe DN7, la Talmaciu II. O persoana a fost ranita. Potrivit IPJ Sibiu, pe DN7, la km 259, Talmaciu II, sensul spre Sibiu, s-a petrecut o coliziune in lanț, pe fondul nepastrarii distanței de siguranța. Un camion condus…

- Conferinta in scaune cu rotile langa metrul de autostrada Evenimentul s-a petrecut în locul în care a fost construit în mod simbolic primul metru de autostrada din Moldova. În interventia sa Stefan Mandachi a aratat ca anual peste 22.000 de familii de români…

- Un sofer roman de TIR, plecat la munca in Franta, a reusit sa socheze autoritatile! Acesta era mort de beat cand a cazut din scaunul de la volan, chiar pe o autostrada din Franta. Culmea, politistii erau de fata!

- Un accident petrecut, in aceasta dimineața, pe centura Timișoarei a alertat autoritațile care au trimis la fața locului echipaje de intervenție. Incidentul s-a petrecut intre localitațile Dumbravița și Giarmata Vii. Un șofer, in varsta de 24 de ani, a condus cu viteza și, la un moment dat, a pierdut…

- Locul unde s-ar fi prabusit un obiect din spatiu, in judetul Buzau, a inceput sa fie vizitat de pasionatii de astronomie. Unii dintre acestia au venit cu aparate speciale pentru detectat metale, stiut de ei fiind faptul ca meteoriti au structura feroasa. De straniul eveniment s-au interesat si specialistii…

- Un microbuz in care erau șapte romani a fost implicat intr-un accident in Belgia. Mașina lor a fost izbita de un șofer baut, care a adormit la volan, pe autostrada E314. Romanii se intorceau acasa, din Marea Britanie. In apropiere de localitatea Holsbeek, in jurul orei locale 06:45, microbuzul lor a…

- Un semafor s-a prabușit, marți, pe șosea, langa trecerea de pietoni din fața intrarii principale in sediul Guvernului, chiar in fața unui biciclist. El este și cel care a facut o fotografie cu semaforul cazut, care apoi a fost postata de consilierul municipal PNL Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.…

- Un client al unui restaurant din Newcastle upon Tyne, Marea Britanie, a fost abordat de un om al strazii care i-a cerut niște marunțiș. Barbatul i-a dat in schimb cardul lui, dezvaluindu-i și PIN-ul, iar apoi i-a spus sa mearga el la bancomat și sa retraga suma de 20 de lire sterline. In videoclipul…