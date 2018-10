Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a petrecut in comuna Lapusata, judetul Valcea. Potrivit ISU, copilul in varsta de 5 ani se juca afara, sub supravegherea mamei sale. La un moment dat, el a traversat strada neregulamentar, fiind lovit de o masina. Medicii au incercat sa-l resusciteze, insa in final a fost declarat decesul.

- Un fotbalist englez a ajuns la spital, in stare grava, dupa un meci disputat la Buzau, informeaza realitateadebuzau.net. Jucatorul a fost luat cu Ambulanța de la meciului din UEFA Region’s Cup și este in stare critica. Momente de panica pe Stadionul Gloria, din Buzau, in timpul meciului din UEFA Region’s…

- Un baiat de 14 ani a murit, duminica, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada printr-un loc nepermis, in comuna Stoina, din județul Gorj. Polițiștii fac cercetari pentru ucidere din culpa, scrie Mediafax.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Poliție Județean Gorj,…

- Familia lui Viorel, copilul de opt ani, ranit in accidentul de la Bolovani, județul Dambovița, de pe 27 august, a primit o veste cutremuratoare. Medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala au anunțat ca baiatul a murit.

- Familia lui Viorel, copilul de opt ani, ranit in accidentul de la Bolovani, județul Dambovița, de pe 27 august, a primit o veste cutremuratoare. Medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala au anunțat ca baiatul a murit. Viorel era atunci in mașina cu fratele și cu surorile sale. Fratele…

- INCREDIBIL…Ambulanta cu medic din cadrul SAJ – Barlad, a fost ieri solicitata complet aiurea pentru ca un betiv dormea bine mersi pe trotuar in zona Garii. Cand a ajuns ambulanta si medicul la fata locului, au gasit un barbat intr-o avansata stare de ebrietate, care isi facea somnul de … frumusete!…

- Un tanar in varsta de 20 de ani a avut parte de un sfarșit cumplit in urma cu puțin timp, dupa ce a fost injunghiat chiar de prietenul cu care ieșise la baut. Medicii ajunși la fața locului n-au mai putut face nimic pentru el.

- Un buzoian in varsta de 42 de ani a cazut ieri pe strada, in zona farmaciei Dona de pe Unirii Sud, si a decedat la scurt timp. Medicii SMURD și cei de la Ambulanța nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Sosite la fața locului cu doua ambulanțe, echipajele medicale au inceput manevrele ...