Stiri pe aceeasi tema

- Patru studenți la facultatea de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor, Univestiatea "Stefan cel Mare" Suceava, participa la cea de a XII - a ediție a concursului Electro-Mobility, organizat de Continental Automotive Romania, Iași. Unul dintre participanți, Alexandru Sili, este originar din…

- Politistii de frontiera galateni au depistat doi cetateni din R. Moldova care transportau cu un autoturism aproximativ 240 kilograme de peste fara a detine documente legale. "In data de 15 martie a.c., la ora 15.00, politisti de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Galati - I.T.P.F.…

- In data de 16.03.2018, in jurul orelor 08.30 o femeie din Constanta, in varsta de 39 de ani a condus auto Mitsubishi pe Soseaua Mangaliei dinspre Complex Comercial, catre strada Caraiman si ajungand la parcajul pietonal din dreptul complexului Comercial Alpin, a surprins si accidentat usor un barbat…

- Un minor a fost lovit de o masina, in urma cu putin timp, pe o trecere de pietoni din Drobeta Turnu Severin. Accidentul s-a produs in apropierea Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare (RAAN). Vom reveni cu amanunte.

- O copila in varsta de 11 ani a fost accidentata luni, la Vicovu de Sus, pe trecerea de pietoni. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, in jurul orei 08.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Cernauti, din orasul Vicovu de Sus, un localnic de 28 de ani s-a angajat in efectuarea ...

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP, scrie agerpres.ro. Accidentul a avut loc la primele ore ale diminetii in provincia Corum, la nord-est…

- Grav accident rutier in aceasta dimineata in zona Nicolina din municipiul Iasi. Doua persoane au fost lovite de un autoturism pe trecerea de pietoni. Din primele cercetari efectuate la fata locului s-a constatat ca un barbat de 41 de ani, aflat la volanul unui autoturism, pe soseaua Nicolina din municipiul…

- Potrivit reprezentantilor IPJ Brasov, barbatul 60 de ani traversa regulamentar Calea Bucuresti din municipiul Brasov, moment in care a fost lovit de o masina. "Pietonul a fost transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov. S-a intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din…

- Accident la Valenii de Munte, duminica seara, in jurul orei 19.00. Un barbat in varsta de 40 de ani a fost lovit de un autoturism. Potrivit primelor informații furnizate de catre polițiști, se pare ca barbatul se afla pe trecerea de pietoni in momentul in care a fost lovit.

- O fata de 16 ani a suferit leziuni grave dupa ce a fost accidentata pe o trecere de pietoni, in localitatea Paulean. Accidentul a avut loc joi, 8 martie. Din ancheta polițiștilor reiese ca un barbat de 37 ani, din Tașnad, aflandu-se la volanul unei autoutilitare, pe fondul neacordarii prioritații de…

- Potrivit Politiei Dambovita, tanarul a fost prins la aproximativ o ora de la producerea accidentului, fiind dus la audieri. Vineri dimineata, el a fost retinut pentru 24 de ore, iar in cursul zilei va fi dus in instanta cu propunerea de arestare preventiva. De asemenea, Politia Dambovita precizeaza…

- Activitatile de cercetare si investigare efectuate de politistii Biroului Rutier Baia Mare au dus la identificarea unei persoane care, dupa ce a accidentat cu autoturismul un pieton, a parasit locul faptei. Accidentul s-a produs luni dimineata, la ora 07.45, pe strada Piata Izvoare din municipiul Baia…

- In cursul diminetii de miercuri, un barbat, in varsta de 61 de ani, a condus un taxi pe bulevardul I.C. Bratianu, dinspre Valu catre Constanta, si ajungand la trecerea de pietoni, din dreptul unui imobil, a surprins si accidentat usor un barbat, de 52 de ani, care se angajase in traversarea strazii,…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a fost accidentat mortal marti dupa-amiaza pe o trecere de pietoni din municipiul Arad, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Arad, inspector principal Lorena Radu. "Aflat la volanul autoturismului personal, un barbat in varsta de…

- Un barbat si-a pierdut viata, marti dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit violent de un autovehicul. Accidentul a avut loc in... The post Barbat accidentat mortal pe trecerea de pietoni. Soferul este politist si era baut appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat in varsta de aproximativ 68 de ani a fost lovit mortal, pe trecerea de pietoni, de un polițist! Accidentul a avut loc in municipiul Arad. Potrivit martorilor, polițistul baut circula cu viteza.Victima se deplasa regulamentar pe trecerea de pietoni, pe langa bicicleta, moment in care…

- Un polițist aflat la volanul mașinii sale a lovit o fata chiar pe trecerea de pietoni. Accidentul a iscat o altercație între însoțitorii fetei și șofer. Accidentul s-a petrecut marți, 6 martie, la ora 14.20, pe Bulevardul Tomis, pe trecerea de pietoni din dreptul magazinului Mega Image…

- Un barbat a ajuns în stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o mașina chiar pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc pe bulevardul Tomis, în jurul orei 19.20, când un barbat de 30 de ani, din Constanța, a condus un autoturism pe bulevardul Tomis, din municipiu,…

- Un tanar in varsta de 18 ani a ajuns sa se zbata intre viata si moarte dupa ce a incercat sa se sinucida • Ieri-dimineata, bunica baiatului l-a gasit pe acesta cu streangul la gat, fara suflare, si a facut tot ce i-a stat in puteri pana sa ajunga medicii • Povestea este de-a dreptul [...]

- Trei cetateni romani au fost raniti, sambata dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau a lovit un camion stationat, la intrarea intr un spatiu pentru servicii, pe o autostrada din nordul Italiei, informeaza Romania TV. Accidentul a avut loc sambata la ora 7.20 8.20, ora Romaniei pe Autostrada italiana…

- Alexandru Valentin P., de 26 de ani, din Craiova, județul Dolj, a condus, ieri, un autoturism pe str. Calea Bucuresti, din direcția Aeroport Craiova catre centrul municipiului, iar la trecerea pentru pietoni amenajata la intersecția cu str. Grigore Plesoianu nu ...

- Politistii din cadrul Sectiei 3 Rurala Mangalia au depistat un tanar, in varsta de 20 de ani, care a condus un autoturism cu numerele de inmatriculare false, in pe raza localitatii 23 August, din municipiu, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, politistii…

- La data de 8 februarie 2017, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un barbat de 34 de ani, din Sasciori, ca persoana banuita de comiterea infractiunilor de ,,vatamare corporala din culpa,, si ,,parasirea locului accidentului”, fapte comise in 27 noiembrie…

- UPDATE Din primele date, un buzoian in varsta de 49 de ani care se deplasa cu un autoturism pe raza municipiului Buzau, nu a acordat prioritate de trecere unei minore de 15 ani, care se angajase in traversarea drumului public pe marcajul pietonal si a acrosat-o. In urma impactului a rezultat ranirea…

- Accidentul de pe strada Cuza Voda nu a fost singurul din noaptea de miercuri spre joi petrecut la Botoșani. Daca primul a avut loc in zona zero a municipiului reședința, al doilea s-a petrecut pe un drum național.

- Un tren in care erau membri ai Congresului SUA, inclusiv Paul Ryan, presedintele Camerei Reprezentantilor, a lovit un camion, o persoana din autovehicul murind in accident, afirma surse citate de CNN si Fox News. Accidentul a avut loc mi...

- Un adolescent de 17 ani a murit in timp ce descarca furaje. S-a intamplat noaptea trecuta, in satul Magdacesti din raionul Criuleni. Accidentul s-a produs in timp ce baiatul, impreuna un coleg, se aflau intr-o remorca plina cu srot de floarea soarelui.

- Un accident rutier grav a avut loc miercuri seara in comuna Viseu de Sus din judetul Maramures, dupa ce un barbat care s a angajat intr o traversare regulamentara a fost accidentat mortal.Alexandru Ion, in varsta de 60 de ani, fostul comandant al politiei orasului Viseu de Sus, s a angajat in traversarea…

- Cei doi asasini au ucis doi soti din Cehia, dupa care i-au jefuit. Au inchiriat apoi o masina de lux si au ajuns la Iasi, cu intentia de a trece granita in Republica Moldova si apoi in Ucraina. Cei doi se numesc Jan Moncol, in varsta de 33 de ani, si Michaela Krajcova, in varsta de 29 de ani.…

- Politistii incerca de trei zile sa dea de urma unui sofer care a lovit o fetita de 1 an si 7 luni si pe tatal ei pe trecerea de pietoni in Craiova pe o trcere de pietoni din cartierul Brazda lui Novac.

- Un copil de aproximativ 13 ani a fost lovit de un autobuz, in urma cu putin timp, la intersectia strazilor Crisan si Pacii din Drobeta Turnu Severin. Potrivit IPJ Mehedinti, soferul autobuzului l-a urcat ulterior pe copil in autobuz, ducandu-l ...

- Doi soți din Radauți, care traversau strada pe trecerea de pietoni, au fost accidentați de o mașina la volanul careia se afla o tanara in varsta de numai 20 de ani. Accidentul s-a petrecut sambata, in jurul orei 18.30, pe Calea Bucovinei din Radauți.Din cercetarile preliminare ale polițiștilor ...

- Un șofer din Suceava a lovit un tanar care era intins pe carosabilul DN 17. Accidentul s-a produs vineri, in jurul orei 22:50. La colanul mașinii se afla un tanar de 26 de ani, care in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, pe raza comunei Sadova, dupa ce a trecut de pasajul CFR Sadova, […]

- Un barbat in varsta de 67 de ani și o femeie de 61 de ani, din Radauți, au fost accidentați pe trecerea de pietoni de o mașina condusa de o tanara șoferița de numai 20 de ani. Accidentul s-a petrecut sambata seara, in jurul orei 18.35, pe Calea Bucovinei din municipiul Radauți. Din cercetarile ...

- Tragedie, in aceasta dimineata, in Ploiesti. O tanara in varsta de 23 de ani din Cocorastii Mislii a murit intr-un accident rutier produs in jurul orei 8, in zona Hipodromului Ploiesti. Se pare ca tanara a fost acrosata de o masina in timp ce se afla pe trecerea pentru pietoni. Soferul a fost…

- Un biciclist in varsta de 62 de ani a fost lovit in plin de o mașina si a murit pe loc. Accidentul s-a produs in apropiere de satul Joltai din autonomia gagauza. Șoferul, un barbat in varsta de 32 de ani, nu a observat victima care se deplasa fara elemente reflectorizante.

- Accidentul s-a produs in jurul orei 17.00, la fata locului s-au deplasat echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi. "A intervenit un echipaj C2 cu medic si un alt echipaj B2 cu asistent care se afla in zona. Victima a fost o femeie in varsta de 21 de ani policontuzionata prin accident rutier,…

- O romanca in varsta de 35 de ani a fost ucisa in Italia, pe trecerea de pietoni. Femeia avea doi copii si a plecat in Italia pentru a castiga bani sa le ofere copiilor ei un viitor mai bun. Aceasta era originara din judetul Iasi si era mama unei fetite de 7 ani si a unui un baietel de 11 ani pe care,…

- Un sofer originar din judetul Ialomita a lovit cu camionul o studenta care traversa strada pe trecerea de pietoni, chiar pe culoarea verde a semaforului pentru aceasta. Accidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 11, pe strada Strapungere Silvestru, in zona Gara - Billa. „Din primele cercetari a reiesit…

- Un barbat in varsta de 62 de ani, din comuna Vama, a sfarsit tragic dupa ce a fost lovit violent de un autoturism BMW, chiar pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a petrecut in seara ultimei zile din 2017, in jurul orei 17.45, pe DN 17, in centrul comunei Vama. Masuratorile efectuate de politisti au…

- Un tanar de 23 ani a fost accidentat pe trecerea de pietoni, in aceasta seara, in Micalaca, in zona fostului magazin Billa. Acesta s-a angajat in traversare pe trecerea marcata si semnalizata corespunzator, moment in care a fost lovit de un autoturism condus de un barbat in varsta de 65 de ani. In urma…

- Patru persoane, intre care doi minori, au fost ranite intr-un accident produs miercuri pe un drum din judetul Teleorman, potrivit news.ro.Primele cercetari ale politistilor arata ca accidentul a fost provocat de un adolescent in varsta de 15 ani care a urcat la volanul unui autoturism si a…

- Primele cercetari ale politistilor arata ca accidentul a fost provocat de un adolescent in varsta de 15 ani care a urcat la volanul unui autoturism si a pierdut controlul asupra directiei de mers. Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Teleorman, accidentul s-a produs pe un drum din localitatea…

- Trei copii au fost loviti in plin de un autoturism, chiar in timp ce traversau strada regulamentar, pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc pe un bulevard intens circulat, din centrul Bacaului, iar...

- Clipe de groaza pentru doi copii și o femeie, raniți pe trecerea de pietoni in Galați. Aceștia au ajuns la spital, dupa ce au fost spulberați de un șofer care nu le-a acordat prioritate. Accidentul a avut loc, marți, pe strada Oțelarilor din Galați. O femeie de 45 de ani și doi copii, de opt și noua…

- Un tanar de 30 de ani a fost aruncat prin parbriz, dupa ce mașina sa s-a izbit violent de un monument din apropiere de Parcul Expoziției, din Iași.Accidentul s-a petrecut in prima zi din an, cand...

- Incidentul a avut loc inainte de Craciun, la Galati, fiind filmat de un alt sofer cu camera din parbriz. La volanul masinii, cu numere de Franta, implicata in conflict se afla, se pare, un roman care lucreaza in Hexagon

- Sfarșit tragic pentru un barbat in varsta de 64 de ani. Acesta a fost lovit de un automobil la trecerea de pietoni. Accidentul s-a intamplat in seara zilei de ieri pe strada Calea Ieșilor ai Capitalei.

- Un tanar in varsta de 24 de ani, din Capreni, nu a adaptat viteza și intr-o curba a pierdut controlul direcției, a intrat cu autoturismul pe contrasens și a acroșat doi pietoni care mergeau pe marginea drumului. Unul dintre aceștia, un barbat, in varsta de 49 de ani a murit pe loc, iar o batrana…