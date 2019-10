Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din orașul Rovinari este cercetat de polițiști, dupa ce, duminica seara, fiica lui a postat un mesaj pe pagina de Facebook a unei asociații, in care cerea ajutor. Fata a scris „Va rog, ajutați-ma! Sunați la Poliție. Ma bate tati", potrivit Mediafax.O fata de 15 ani, din orașul Rovinari,…

- Un barbat, din Rovinari, Gorj, este acuzat de oamenii legii ca a sustras energie electrica. Polițiști din Rovinari au fost sesizați ieri de reprezentanți ai unei societați comerciale de distribuție de energie electrica, cu privire la faptul ca au depistat un barbat, de 34 de ani, din orașul Rovinari.…

- Un tanar, de 29 de ani, din orașul Rovinari, banuit de savarșirea infracțiunii de vatamare corporala, a fost reținut joi de oamenii legii. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca, in cursul aceleiasi zile, tanarul, pe fondul unui conflict spontan, ar fi exercitat acte de violenta…

- Echipe mixte formate din politisti de siguranta publica si jandarmi, politisti rutieri si politisti de la Serviciul Actiuni Speciale vor supraveghea zona Pietei Constitutiei, in intervale orare bine stabilite, in functie de situatia operativa concreta, a anuntat miercuri Politia Capitalei.Conform…

- Politistii din Rovinari au depistat, joi, un autoturism condus de un barbat din Negomir, care efectua in mod ilegal transport de persoane, contra cost. Mașina a fost indisponibilizata, pe o perioada de șase luni, iar proprietarul a primit și o amenda de 5.000 de lei. „La data de 12…

- „Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un barbat de 76 de ani, din comuna Runcu, in timp ce se conducea un autoturism pe DE 79 –localitatea Iași -Gorj, din direcția Targu Jiu spre Rovinari, a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens, unde a acroșat un barbat…

- Un accident petrecut azi pe raza județului Gorj a trimis doi oameni, tata și fiica, in spital. Un șofer in varsta de 35 de ani, din Plopșoru, a bagat in spital un alt șofer, in varsta de 42 de ani, și pe fiica acestuia, in varsta de 19 ani, a notat site-ul jienii.ro. Paradoxal, victimele erau vecini…

- Agenții de la Rutiera au stabilit cine este vinovat de producerea accidentului care a avut loc duminica seara, in comuna Draguțești. Un barbat de 64 de ani, din comuna Balteni, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce ar fi ajuns cu mașina pe contrasens și a intrat in coliziune…