Un bărbat, ucis de un elefant în nordul Botswana Incidentul s-a petrecut in apropiere de Nokaneng, in districtul Okavango, a confirmat un purtator de cuvant al politiei.



Barbatul a suferit rani grave pe tot corpul dupa ce a fost atacat de un elefant si a fost gasit mai tarziu decedat de un trecator.



De la preluarea functiei in aprilie, presedintele Botswana, Mokgweetsi Masisi, a depus eforturi pentru ridicarea interdictiei de vanatoare a elefantilor care, din cauza numarului mare, au intrat in asezari umane pentru a cauta apa si hrana.



Interdictia a fost ridicata acum dupa consultari cu membri ai comunitatilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conferinta CITES privind comertul cu specii pe cale de disparitie a limitat drastic, marti, posibilitatea vanzarii elefantilor salbatici din Africa gradinilor zoologice si parcurilor de distractie, o decizie salutata de organizatiile nonguvernamentale ca fiind un important pas inainte, potrivit AFP.…

- Circa 100 de state au votat joi la Geneva in favoarea reglementarii comertului international cu parti din corpul girafelor, in scopul protejarii acestui mamifer de talie mare, amenintat de o ''extinctie silentioasa'', potrivit AFP. Delegatii participanti la Conventia privind comertul…

- F. T. Ieri, un procuror de caz de la Parchetul de pe langa Judecatoria Mizil a dispus ca toate cele șase persone implicate, la inceputul saptamanii, intr-un scandal in care a fost folosit inclusiv un topor sa fie plasate sub control judiciar, avand totodata interdicția de a parasi limita teritoriala…

- Autoritatile guvernamentale suspecteaza ca braconierii care au omorat trei elefanti au contaminat cadavrele acestora cu otrava. Incidentul a fost catalogat de activistii de mediu drept unul dintre cele mai importante episoade documentate de ucidere in masa a unor vietuitoare amenintate cu…

- Daca in 2017, numarul solicitanților de azil in Romania s-a triplat, ajungand la 4.815, cel mai ridicat nivel de cand Romania a ratificat Conventia de la Geneva, pentru anul 2018 cererile de azil au scazut, fiind inregistrate 2.138 de persoane, dintre care 544 de copii, proveniți din țari grav afectate…

- Un barbat din Galati a ascuns moartea mamei sale pentru a-i incasa pensia, iar cadavrul in descompunere a fost tinut intr-o camera a locuintei celor doi. Adevarul a iesit la iveala dupa patru luni, in momentul in care postasul le-a spus politistilor ca nu a mai vazut-o pe beneficiara pensiei.…

- Intrebat in timpul unei audieri in Senat daca SUA vor frana eforturile internationale pentru inregistrarea de progrese in aceasta problema, Pompeo a spus: "Ar trebui sa nu o facem". "As face mai mult pentru a descuraja asta, daca voi descoperi ca este cu adevarat cazul", a adaugat el, fara a promite…