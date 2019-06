Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost inștiințat in instanța ca trebuie sa ii plateasca fostei soții daune in valoare de 173,000 de dolari. Pentru ce? Pentru toți cei 27 de ani pe care femeia i-a petrecut muncind in gospodarie.

- Un barbat a semanat panica printre locatarii unui cartier liniștit din Kansas. Acesta a fost surprins pe camerele de luat vederi in timp ce purta o masca și o lampa de miner pe cap și se plimba printre case.

- Un barbat de 30 de ani, din comuna Dorna Arini, care a incalcat masura preventiva a arestului la domiciliu si s-a deplasat duminica la locuinta fostei sotii, pe care a amenintat-o, producand mai multe distrugeri in interior, a fost arestat preventiv in urma unei hotarari luate de catre magistratii…

- Mirela Popa se declara implinita din toate punctele de vedere, inclusiv sentimental, ținand cont ca se bucura de o relație solida de mai bine de doi ani de zile. Fosta sotie a lui Bogdan Stelea a vorbit recent despre noua ei viața in Dubai și despre relația cu Safwan Nached, barbatul alaturi…

- Federatia Rusa a fost obligata sa plateasca Ucrainei despagubiri in valoare de aproape 50 de milioane de dolari. Un tribunal international de arbitraj a condamnat Moscova pentru exproprierea ilegala a Societatii pe Actiuni "Ukrnafta".

- Este ancheta la Politia din Bacau, dupa ce Vasile Oprisan, seful institutiei, a spus ca femeile batute de sotii lor nu ar trebui sa apeleze la politisti in miez de noapte si ca ar trebui sa astepte pana dimineata cu reclamatiile. Corpul de control al Politiei verifica acum daca seful IPJ Bacau a incalcat…

- Motivul principal este ca EPA a descoperit ca aceste motoare V6 ecodiesel de trei litri au probleme cu sistemul soft care mareste emisiile de noxe cand sunt pe sosea. FCA, Dodge si Jeep au recunoscut si trebuie sa plateasca clientilor in medie 2.800 de dolari daune pentru…

- Un caz neobișnuit din Marea Britanie a atras atenția presei internaționale. Mai exact, este vorba despre un barbat care ar putea sa primeasca odin judecatoresc sa nu mai intrețina relații intime cu soția lui, deși sunt casatoriți de 20 de ani.