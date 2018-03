Stiri pe aceeasi tema

- Roger Federer, eliminat, sambata, de australianul Thanasi Kokkinakis, in turul al doilea al Miami Open, a decis sa nu participe la sezonul pe zgura, nici la turneul de grand slam de la Roland Garros, la fel cum a procedat anul trecut."Am decis sa nu joc sezonul pe zgura. Am discutat mult recent…

- Mauro Morandi, in varsta de 79 de ani, locuiește singur pe insula Budelli din Arhipelagul Maddalena, Italia. Iși revendica aceasta bucata de paradis inca din 1989, cand a parasit continentul in incercarea de a renunța la societatea contemporana și a-și crea una proprie, scrie CNN. Dupa ani buni de trait…

- Povestea batranului care s-a izolat pe o insula din Italia. Traiește singur din 1989. Un batran in vrasta de 79 de ani s-a izolat de societate pentru a trai singur pe o insula din Italia, iar recent, el a devenit vedeta pe rețelele sociale, dupa ce a inceput sa-și documenteze singuratatea pe Facebook…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, incaseaza o noua lovitura in sala de judecata. Magistratii au luat o decizie fara precedent in dosarul cu cei de la DGASPC Teleorman. ICCJ a decis o confruntare intre fosta sefa de la asistenta sociala si Liviu Dragnea.Citește și: Se anunța creșteri salariale…

- Președintele Partidului Politic „Democrația acasa”, Vasile Costiuc, va candida la funcția de Primar al Capitalei la alegerile din 20 mai 2018. „Sunt decis sa particip în alegerile municipale de anul acesta. Aștept când se va deschide depunerea oficiala…

- Instanta a decis totodata ca acestuia sa-i fie returnata si jumatate din amenda platita pentru depasirea vitezei legale in localitate. Este vorba de suma de 653 de lei. Barbatul, din Pascani, a fost prins in urma cu un an in timp ce mergea cu 105 kilometri ora. El a contestat sanctiunea primita, numai…

- Luna aceasta m-am aflat in capitala Italiei, Roma, la invitația colegului meu din Consiliul Județean, Ovidiu Burdușa. Om de afaceri pe meleaguri straine, Ovidiu a ales in 2016 sa se implice și la nivelul administrației județene, candidand pe lista Partidului Național Liberal pentru Consiliul Județean.…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a fost amendat cu 5.000 de lei de Prefectura Covasna, dupa ce a anuntat ca simbolurile nationale amplasate cu ocazia zilei de 15 martie nu vor fi indepartate.

- Directorul de la SC LDP Dambovita, societate aflata in subordinea CJ, Cristian Avanu a facut un scurt bilant al activitatii pe anul 2017. In primul rand a facut bilantul prrivind activitatea de deszapezire desfasurata la nivelul judetului nostru: „Dupa cum era si normal, in sezonul rece 2017-2018, ne-am…

- Lazio Roma a terminat la egalitate, scor 2-2, partida din deplasare cu echipa Cagliari in etapa a 28-a din Campionatul Italiei. Fara victorie de cinci ani in fata "vulturilor", Cagliari a ajuns in avantaj minutul 25 gratie golului marcat de Leonardo Pavoletti.

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca Mihai Lucan poate exercita profesia de medic in spitalele de stat. Instanța a mai decis in cazul lui Mihai Lucan inlocuirea arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile, fiind mentinuta in acest sens o hotarare a Tribunalului…

- Decizie a magistratilor in dosarul "Orizont” (2556/120/2014), unde fostul primar al municipiului Buzau – Constantin Boscodeala este acuzat de abuz in serviciu - ACHITAT dar CU PLATA PREJUDICIULUI!

- Judecatorii ICCJ au decis amanarea unei deciziii definitive in dosarul in care sunt acuzați fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma și fiul sau, Vlad Cosma. "1153/1/2017 - Apelant PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - DNA Apelant…

- Astazi, in sala mare a Casei de Cultura a Sindicatelor, Partidul Social Democrat s a reunit in cadrul Conferintei Judetene Extraordinare pentru desemnarea celor 123 de delegati ce vor reprezenta PSD Constanta la Congresul Extraordinar din 10 martie de la Bucuresti.Potrivit PSD Constanta, in cadrul evenimentului…

- Scurta poveste de viața a Ralucai Maria Patulea, tanara careia iubitul libian i-a taiat gatul de la o ureche la alta, este una impresionata in care ambiția și dorința de a-și implini visul de a deveni un celebru avocat au ajutat-o sa treaca peste orice bariere. Chiar și atunci cand, eleva fiind, medicii…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a fost surclasata de echipa Italiei, cu scorul de 101-50 (35-12, 12-13, 29-11, 25-14), luni seara, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in Grupa D a preliminariilor Cupei Mondiale FIBA 2019. Tricolorii au fost umiliti de liderul grupei dupa ce…

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- Daca angajatul este deranjat de șef in timpul liber chiar și cu un telefon, ar trebui recompensat de angajator cu bani sau zile libere. Este o decizie a Curții Europene de Justiție, sesizata de un cetațean belgian, și se aplica tuturor țarilor din Uniunea Europeana. Un pompier din Belgia a…

- Decizie a magistratilor in dosarul "Orizont” (2556/120/2014), unde fostul primar al municipiului Buzau – Constantin Boscodeala este acuzat de abuz in serviciu - SE AMANA PRONUNTAREA PANA PE 1 MARTIE 2018. Aparatorii fostului primar Boscodeala au cerut ACHITAREA pentru ca “fapta nu exista!” – spun acestia,…

- Carlo Calenda a confirmat ca se va intalni cu comisarul european pentru concurenta, Marghrete Westager, pentru "a verifica daca facilitatile destinate atragerii de investitii straine in Slovacia respecta normele europene care interzic acordarea de ajutoare de stat". Oficialul italian s-a…

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda a declarat, vineri, la Oradea, ca 43% din terenurile agricole ale tarii sunt cumparate de cetateni straini, romanii ajungand, daca nu se intervine legislativ, capsunari la ei acasa. "Romania are astazi peste 43% din suprafata agricola a tarii in mainile…

- O instanța de judecata a decis ca Facebook ultilizeaza in mod ilegal datele personale ale utilizatorilor rețelei de socializare și nu i-a informat in mod adecvat cu privire la aceasta practica.

- Parlamentul European a decis, prin majoritatea voturilor deputaților, ca anul sa nu mai fie imparțit in ora de iarna și ora de vara. Astfel, s-ar putea ca luna viitoare sa nu mai fii nevoit sa-ți dai ceasul inainte.

- In noiembrie 2017, BNR a revizuit in crestere, de la 1,9% la 2,7%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an, a lasat neschimbata prognoza de 3,2% pentru finalul anului 2018 si a estimat un nivel de 3,1% pentru septembrie 2019. ”Noul scenariu al prognozei evidentiaza perspectiva…

- Denis Alibec (27 de ani) a inceput anul cum nu se putea mai bine! In meciul cu Gaz Metan, 2-1 pentru FCSB, atacantul a marcat primul gol din acest sezon. Ba mai mult, reusita varfului i-a adus vicecampioanei Romaniei cele trei puncte. Pentru toate acestea, Gigi Becali a decis sa-si rasplateasca starul.

- Poștașii din orasul Cremona din nordul Italiei ar putea ramane in curand fara loc de munca. Coletele locuitorilor sunt aduse acasa de un robot. Numele acestuia este Yape si a fost construit de un italian pe nume Simone Fiorenti.

- Nou instalat in functie, ministrul Educatiei a luat si prima decizie. In urmatorul an universitar toti studentii vor invata Etica si integritatea academica. Seful de la Educatie spera sa mai reduca astfel numarul de plagiate.

- O copie a volumului „Mein Kampf“, scrisa de Adolf Hitler, si o carte de istorie despre Benito Mussolini au fost descoperite in casa lui Luca Traini, presupusul autor al atacului armat cu caracter rasist de sambata, in centrul Italiei, au dezvaluit duminica politistii italieni citati de AFP.

- O decizie neastepata vine din partea Curtii Europeane a Drepturilor Omului unde stabileste ca Lituania a amendat in mod nejustificat o companie care isi promovase produsele vestimentare folosindu-se Iisus si Fecioara Maria.

- Comitetul Executiv al Bancii Naționale a Moldovei a decis menținerea ratei de baza aplicate la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul actual de 6,5% anual. Totodata, Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei a decis sa mențina ratele de dobinda la creditele overnight…

- Pro TV a decis sa faca anumite schimbari privind una dintre cele mai populare emisiuni ale sale, ”Românii au Talent”.Postul a decis ca în sezonul ce va începe în februarie sa participe numai concurenti români. În ceea ce priveste…

- Tribunalul Constanta s a pronuntat in urma cu putin timp in dosarul in care Mihai Necolaiciuc, fost director general al CFR, a fost eliberat conditionat, in prima instanta, de Judecatoria Medgidia. Azi, Tribunalului Constanta a desfiintat sentinta penala pronuntata de Judecatoria Medgidia si a decis…

- O familie din SUA are nu mai puțin de 14 urși în curtea casei și nu poate renunța la ei fiindca îi are de când erau pui. În curtea familiei Welde și-au gasit loc tot felul de specii de urși, care provin din trei generații: grizzly, urși negri și chiar și urși…

- Franta isi va dubla bugetul pentru operatiunile militare din strainatate, a anuntat vineri presedintele Emmanuel Macron, relateaza dpa. Finantarea pentru operatiunile militare din afara tarii va creste de la nivelul actual de 450 de milioane de euro (552 de milioane de dolari) pana la 1,1 miliarde…

- Cel puțin 2% din populația Italiei, o constituie romanii. 80% dintre aceștia nu au planuri concrete de a se intoarce acasa. Dintre membrii comunitații romanești, 0,1% au incercat sa scrie literatura. Dintre scriitorii de limba romana din Italia, 80% scriu despre durerea de a trai in doua lumi care doar…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sprijiniți de polițiști rutieri din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Valcea au efectuat investigații pentru depistarea a doua minore de 14, respectiv 15 ani, disparute de la domiciliu din data de 12 ianuarie a.c. Fetele au fost gasite și redate familiilor.…

- Plenary session week 43 2013 in Strasbourg – Climate change conference Președintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila premier, in urma consultarilor de la Cotroceni de miercuri. Șeful statului a sugerat ca intreaga procedura pentru numirea noului Guvern ar putea fi finalizata pana la 1…

- "Ca profesor nu sunt adeptul temelor pentru acasa. Am facut acea consultare publica la care au raspuns 80.000 de cetateni ai Romaniei, parinti, elevi, profesori vizavi de rolul temelor pentru acasa. Aceasta dezbatere continua: daca este sau nu este nevoie de teme pentru acasa, daca temele pot constitui…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni, la intrarea in sediul partidului, ca este nevoie de gasirea unei solutii "de compromis", avertizand insa ca "orice decizie care se ia va fi o decizie pe care o asumam cu totii si majoritatea o va impune".

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca a luat o decizie in ceea ce o priveste pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, decizie pe care urmeaza sa o “formalizeze”, in limitele competentelor sale. El a tinut sa sublinieze ca nu ministrul il revoca pe procurorul sef al DNA, ci presedintele,…

- Abia acum s-a aflat! O noua Ordonanta a Executivului schimba totul in 2018, iar inechitatile din sistem vor fi, in continuare, la ordinea zilei. Se pare ca Executivul a creat un soc pentru sistemul public, relateaza bugetul.ro.O regula importanta, ce urma sa fie introdusa, in sistemul de pensii,…

- Sunt clipe dramatice pentru Alina Borchescu, iubita lui Sergiu Curca. Tanara plange moartea iubitului sau, dupa ce tanarul artist a decis sa-si ia viata in prima zi din an. Sergiu Curca si-a pus capat zilelor in prima zi din 2018, lasandu-si in spate prietenii si rudele care nu inteleg de ce s-a sinucis.…

- Razvan Ciobanu nu va mai aparea la emisiunea „Bravo, ai stil”. Designerul a explicat de ce a luat aceasta decizie. Razvan Ciobanu, apreciatul jurat de la “Bravo, și stil!” și unul dintre cei mai valoroși creatori de moda din Romania, parasește show-ul de la Kanal D, in care a avut o contribuție semnificativa,…

- Un grup de bautori dintr-un mic oras din Noua Zeelanda si-a creat propria insula pentru a scapa de sub incidenta unei interdictii de consum de alcool in public perioada sarbatorilor de sfarsit an,...

- Instanțele de judecata au decis! Pro TV primește o lovitura fulger exact inainte de Anul Nou. Dupa un proces care a durat mai bine de cinci ani, o celebra actrița le-a facut felul.Magistratii Tribunalului Ilfov au decis in favoarea vedetei. Astfel, S.C. Media Pro Entertainment Romania S.A va…

- Toți romanii plecați peste granițe trebuie sa știe asta! Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis in cazul strainilor care raman fara loc de munca. Dupa cazul romanului stabilit in Irlanda, care a platit ani de zile taxe și impozite in aceasta țara, iar cand a ajuns in șomajs-a lovit de…

- Sergio Mattarella, presedintele Italiei, a dispus joi seara dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor, urmând ca Guvernul în functie sa stabileasca data viitoarelor alegeri legislative, care probabil vor fi organizate în martie 2018,